推動英語生活化 新竹ABC藏寶趣吸5千人參加

新竹市政府今年1月起推出「新竹ABC藏寶趣活動」，結合親師生平台與探索智慧通，鼓勵家長與孩子攜手以英語探索新竹市魅力，透過生動有趣、實景化方式，引導孩子靈活運用英文，成功挑戰還可獲得精美禮品，活動至今已吸引超過5千人參與。

新竹市代理市長邱臣遠指出，外語學習應從小紮根，多元化的學習方式能提升學生對英語的興趣與成效，除聘任優秀的本國籍英語教師外，亦投入經費聘請 73名外籍教師進駐國中小校園，實施「國小班班有外師」政策，透過雙語生活化環境，鼓勵學生自信開口說英語。

內湖國小校長陳麗雲表示，「新竹ABC藏寶趣」透過英文字母串聯新竹市特色，不僅讓英語學習更貼近在地生活，還有許多題目需親子實地踏查，進一步提升學習的趣味性與實用性；東園國小校長曾玉蓮表示，外師的進駐不僅提升學生對英語學習的興趣，也透過多元活動訓練學生的英語口說能力。

英語教育資源中心表示，除了「What Makes My School Special」系列活動，中心也請外師錄製「Spotlight On Festivals」短片，用英語認識中外節慶的小故事；此外，教學顧問九塊及如如製作「Hsinchu Talks新竹拓科思」PODCAST節目，以中英文交錯方式分享新竹點滴，節目播出後廣受好評，所有節目皆可在英語教育資源中心YouTube頻道觀看。