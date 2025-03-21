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代理師年資敘薪 8月起比照專任

聯合報／ 記者李芯／台北報導

代理教師敘薪規定一國多制引發爭議。教育部為此公布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」部分條文草案，明訂具合格教師資格代理教師，可比照專任教師提敘薪級，預計八月正式實施。

代理教師工會表示，年資敘薪的修法符合期待，但對於代理教師申訴、寒暑假出勤等規定，仍有改善空間。

憲法法庭去年八月做出憲判字第七號判決，指教育部相關函釋及新北市府相關規定不採計合格代理教師職前年資違憲，要求教育部應一年內修法。

為此，教育部公布代理教師聘任辦法部分條文草案，強調代理教師具有代理該階段、類（科）別合格教師資格者，其提敘薪級，比照專任教師之規定，並於今年八月上路。換句話說，最快八月起，代理教師敘薪一國多制亂象即走入歷史。

不過全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，代理教師的寒暑假出缺勤規定，也應全面比照專任教師，確保各縣市標準一致。此外，代理教師申訴規定中尚有限制申訴種類，應修法完善。

立委范雲表示，有證教師但長年擔任長期代理教師者，過去因沒採計年資，所以不管年資一年、兩年、十年還是廿年，若沒成為正式教師，薪水都一樣。但修法通過後，會採計過去所有符合規定的年資，薪資可能從四萬多直接補足到五、六萬。

代理教師 修法 教育部

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