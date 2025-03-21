聽新聞
0:00 / 0:00

台中棒球教練涉性侵41童 家長淚訴

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅陳宏睿／台中報導
民眾黨議員江和樹（中）與受害者家長（左）、律師（右）開記者會，呼籲台中市長盧秀燕扛起責任。記者陳敬丰／攝影
民眾黨議員江和樹（中）與受害者家長（左）、律師（右）開記者會，呼籲台中市長盧秀燕扛起責任。記者陳敬丰／攝影

台中某國小少棒隊教練涉嫌性侵學童，中檢日前依強制性交、強制猥褻等罪起訴，昨晚移審法院被裁定延押。受害者家長昨天出面，擔心事情曝光，孩子在學校該怎麼辦？更害怕狼師出獄繼續威脅孩子；她哽咽地說，整件事情還是接到婦幼隊電話才得知，「學校完全沒有告知」。

台中市教育局回應，18日已開校長成績考核委員會，記該校前校長2次大過、現任校長1次申誡，6名歷任體育組長及學務主任各申誡一次。針對受害學生，教育局啟動輔導機制。法制局主動聯繫受害學生家屬，協助後續民事訴訟或國賠事宜，目前已聯繫27名學生的22戶家長，有8戶接受法律諮詢並求償。

起訴書指出，該教練2019年到2024年間涉犯90次犯行，41名學童受害，還被拍下40部偷拍影片；檢察官痛批，該教練為人師表，卻利用學童對師長的信任，逞一己私慾，嚴重敗壞師德，建請從重量刑。台中地院接審，昨晚裁定 涉案教練繼續羈押。

民眾黨議員江和樹昨偕1名被害學童家長、律師開記者會。江和樹表示，涉案教練在本案之前就有相關前科，教育局竟然還敢聘任他當臨時約雇人員，這是台中之恥，市長盧秀燕應該扛起責任。

受害者家長描述，孩子在涉案教練手下訓練2年，教練對家長態度很好，孩子也沒有說；比賽期間，教練帶孩子出門，家長不一定隨隊，即使隨隊也是和教練、孩子分房睡，完全不知道教練對孩子的獸行。

家長說，孩子現在還是經常悶悶不樂，在學校老是躲在角落，問什麼原因也不說；得知教練被起訴那天，她嚎啕大哭，不明白學校為何沒有做好把關，孩子當時就在身旁，看著母親哭。

家長說，現在還是非常害怕，尤其事情曝光後，孩子在學校可能面對很多輿論；本案最高刑期是30年，若30年後，孩子成家立業，涉案教練卻出獄了，會不會威脅到孩子的職場與家庭？

家長泣訴，事發後，其實家長們都很害怕，不知道怎麼教孩子面對這件悲劇，只能什麼都不說；整起案子還是接到警局婦幼隊電話才知道，學校端完全沒有告知家長，很多家長不滿，沒有做任何準備就要去警局做筆錄。

江和樹表示，會請律師協助家長，向該教練的雇主，即校方與台中市教育局求償，已經有超過一半的受害者家長希望求償。律師說，目前朝向用民法第188條「受雇人不法侵害他人權利，雇用人連帶負損害賠償責任」求償，勝訴機率比打國賠訴訟高。

受害者 教練 教育局

延伸閱讀

新北女職員指控性侵二審改判2年 家屬：準備三審

家長嚇壞！「小漢光」大批武裝車駛入校園 新北教育局回應了

41學童受害…台中棒球教練涉性侵 學校6失職教職員下場出爐

李靚蕾出手了！槓性侵兒少罪犯 4建言太精闢

相關新聞

家長嚇壞！「小漢光」大批武裝車駛入校園 新北教育局回應了

國軍自3月17日起，展開為期5天的「立即備戰操演」，與定期舉行的漢光演習不同，主要著重於驗證國軍戰備部署及應變機動能力。不過昨（19）日海軍陸戰隊66旅借用新北市林口國中進行演練，讓許多不知情的家長嚇了一大跳。

台中棒球教練涉性侵41童 家長淚訴

台中某國小少棒隊教練涉嫌性侵學童，中檢日前依強制性交、強制猥褻等罪起訴，昨晚移審法院被裁定延押。受害者家長昨天出面，擔心...

代理師年資敘薪 8月起比照專任

代理教師敘薪規定一國多制引發爭議。教育部為此公布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」部分條文草案，明訂具合格教...

衝擊事件學生恐害怕、失眠 危機事件研習為輔導師增能

教育部國教署委託彰化高中承辦「114年度校園危機事件處理安心服務出隊人員初階研習」，3月19及20日舉行兩天的研習，邀請...

學生穿解放軍迷彩服惹議 張廖萬堅：列為重點案件

桃園永豐高中國中部學生日前舉辦露營活動，被爆學生穿解放軍迷彩服，民進黨立委陳秀寳要求教育部檢討。教育部次長張廖萬堅說，已...

立委籲「學校導護法制化」 國教署：運作機制將更周延

立法委員林月琴與教育團體今天召開記者會，要求教育部、交通部應針對學校導護工作法制化。教育部國教署表示，現請警政署協助交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。