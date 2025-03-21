台中棒球教練涉性侵41童 家長淚訴

台中某國小少棒隊教練涉嫌性侵學童，中檢日前依強制性交、強制猥褻等罪起訴，昨晚移審法院被裁定延押。受害者家長昨天出面，擔心事情曝光，孩子在學校該怎麼辦？更害怕狼師出獄繼續威脅孩子；她哽咽地說，整件事情還是接到婦幼隊電話才得知，「學校完全沒有告知」。

台中市教育局回應，18日已開校長成績考核委員會，記該校前校長2次大過、現任校長1次申誡，6名歷任體育組長及學務主任各申誡一次。針對受害學生，教育局啟動輔導機制。法制局主動聯繫受害學生家屬，協助後續民事訴訟或國賠事宜，目前已聯繫27名學生的22戶家長，有8戶接受法律諮詢並求償。

起訴書指出，該教練2019年到2024年間涉犯90次犯行，41名學童受害，還被拍下40部偷拍影片；檢察官痛批，該教練為人師表，卻利用學童對師長的信任，逞一己私慾，嚴重敗壞師德，建請從重量刑。台中地院接審，昨晚裁定 涉案教練繼續羈押。

民眾黨議員江和樹昨偕1名被害學童家長、律師開記者會。江和樹表示，涉案教練在本案之前就有相關前科，教育局竟然還敢聘任他當臨時約雇人員，這是台中之恥，市長盧秀燕應該扛起責任。

受害者家長描述，孩子在涉案教練手下訓練2年，教練對家長態度很好，孩子也沒有說；比賽期間，教練帶孩子出門，家長不一定隨隊，即使隨隊也是和教練、孩子分房睡，完全不知道教練對孩子的獸行。

家長說，孩子現在還是經常悶悶不樂，在學校老是躲在角落，問什麼原因也不說；得知教練被起訴那天，她嚎啕大哭，不明白學校為何沒有做好把關，孩子當時就在身旁，看著母親哭。

家長說，現在還是非常害怕，尤其事情曝光後，孩子在學校可能面對很多輿論；本案最高刑期是30年，若30年後，孩子成家立業，涉案教練卻出獄了，會不會威脅到孩子的職場與家庭？

家長泣訴，事發後，其實家長們都很害怕，不知道怎麼教孩子面對這件悲劇，只能什麼都不說；整起案子還是接到警局婦幼隊電話才知道，學校端完全沒有告知家長，很多家長不滿，沒有做任何準備就要去警局做筆錄。

江和樹表示，會請律師協助家長，向該教練的雇主，即校方與台中市教育局求償，已經有超過一半的受害者家長希望求償。律師說，目前朝向用民法第188條「受雇人不法侵害他人權利，雇用人連帶負損害賠償責任」求償，勝訴機率比打國賠訴訟高。