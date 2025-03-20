家長嚇壞！「小漢光」大批武裝車駛入校園 新北教育局回應了

國軍自3月17日起，展開為期5天的「立即備戰操演」，與定期舉行的漢光演習不同，主要著重於驗證國軍戰備部署及應變機動能力。不過昨（19）日海軍陸戰隊66旅借用新北市林口國中進行演練，讓許多不知情的家長嚇了一大跳。

根據自由時報報導，海軍陸戰隊66旅借用林口國中校園進行陣地遮蔽演練，校園中駛入大批武裝士兵與戰備車輛，引起部分路過、不知情的家長擔憂，急忙洽詢校方發生了什麼大事？林口國中家長會長隨後於臉書澄清，才平息了這波恐慌。

新北市教育局也回應，海軍陸戰隊66旅基於不影響教學為原則，與校方借用場地，對於此次家長不知情的狀況，教育局要求校方，如辦理類似大型借用場地事宜，應在事前與家長會進行溝通，並加強宣導、通知，以免造成不必要的誤會。

另外，若有外部單位需借用校園場地，校方應先評估師生安全、教學之影響的必要性，並提早公開說明，並加強宣導。教育局解釋，此次國軍借用之前，有與校方進行2次會勘，確認演練區域與教學區域分隔，不會影響到師生活動。

教育局也提醒學生，若有疑問應適時向師長提出，以降低陌生人士進入校園的安全疑慮。