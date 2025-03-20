衝擊事件學生恐害怕、失眠 危機事件研習為輔導師增能

教育部國教署委託彰化高中承辦「114年度校園危機事件處理安心服務出隊人員初階研習」，3月19及20日舉行兩天的研習，邀請國內具資深輔導經驗的講師群，透過講授及分組演練等課程安排，培訓學校輔導教師、專業輔導人員安心輔導知能，提升其在校園危機事件發生時，提供即時且適切的協助能力，以穩定學生的身心狀態。

國教署說明，突發的重大天災、意外事件，往往考驗著學校人員危機因應的能力，為了減少事件對學生身心發展的衝擊影響，學校輔導老師及心理師、社工師等專業輔導人員，具安心輔導的能力相當重要。國教署自108年起，即委由彰化高中規劃及每年辦理校園危機事件處理及安心輔導研習，COVID-19時期也透過線上方式進行研習，讓輔導知能培訓不中斷。

國教署指出，受到衝擊事件影響，學生可能有擔心、害怕、失眠或無法專注學習等情形發生，安心輔導研習教導輔導教師、專業輔導人員危機評估的方法，以及如何挑選適合學生的安心輔導方案、操作策略等，以協助學生健康地抒發情緒及減輕身心壓力反應。學生後續若有持續性的個別輔導需求，輔導教師或專業輔導人員也可視學生情形，提供學生輔導服務。

國教署表示，經113年底統計，已有500多位學校輔導老師及專業輔導人員具有安心輔導知能，當危機事件發生時，可即時跨校進行輔導工作支援。國教署也鼓勵受過訓練的輔導老師及專業輔導人員能將所學的安心輔導工作內容分享給學校的教職員工，讓校內人員能更理解重大天災、意外事件發生後，即時進行學生心理輔導工作的重要性，並讓校內教職員工能相互合作及形成支持系統，使校園盡快恢復穩定，提供學生健康、安心的學習環境。