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公費留學預算遭刪減？立委駁斥求澄清 教育部回應了

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天審查學校供餐法草案，教育部次長張廖萬堅（右）出席。記者邱德祥／攝影
立法院教育及文化委員會今天審查學校供餐法草案，教育部次長張廖萬堅（右）出席。記者邱德祥／攝影

網傳博士生因立院刪減預算無法獲獎學金出國深造，有藍委今日在立法院強調，藍白未刪減此筆預算，要求教育部澄清。教育部表示，網路貼文中的博士生所申請的獎學金，並非教育部預算，將請國際司向外界說明。立委柯志恩指出，公費留學預算較去年增1億3000萬元，無刪減或凍結，應避免誤導學生家長。

日前社群上流傳，有博士生因立法院預算刪減而拿不到留學獎學金，無法出國深造。立委何欣純也在臉書發文聲援，表示博士生得延後出國留學，感到遺憾。對此，立委羅廷瑋今日在立法院教育及文化委員會上向次長張廖萬堅詢問此事，藍白並沒有刪除這筆預算，立委帶頭造謠，呼籲教育部應該在網站「即時新聞澄清」頁面做出澄清。

柯志恩也強調，學生好不容易考上公費留學考試，怎麼可能刪減。教育部114年編列所有留學獎學金合計9億4000萬元，包括鼓勵學生國外交流四億8000萬元，鼓勵赴世界一流大學留學獎學金2億3000萬元等，還不包括留學貸款2000多萬，比去年增加1億3000萬元，柯志恩認為，應讓全國有孩子公費留學的家長知道，在野黨沒有刪、也沒有凍結這筆預算。

張廖萬堅詢答時回應，網路有太多消息，難一一澄清。此事經教育部了解，事發對象的背景身分太模糊，已知其申請的獎學金不是列在教育部的預算中，發文者自己後來也有說明，不是教育部的獎學金，會請國際司及相關業務單位把結果向外界說明。

立委葛如鈞強調，這些資訊在外流傳，教育部以非常被動的方式澄清，對教育部處理公費留學獎學金的同仁來說，情何以堪？公費留學預算並無刪減也無凍結，教育部不應讓問題持續擴散。

張廖萬堅 教育部 柯志恩

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