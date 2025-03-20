營養午餐專法卡關5年 教部：財劃法通過需和地方討論經費分攤

營養午餐專法立法延宕超過5年，立法院教育及文化委員會今日審查學校供餐法草案，立委質疑為何至今還不見行政院版草案。對此，教育部回應，原本去年11月就已把草案送院，孰料一個月後財政收支劃分法通過，必須討論未來中央及地方政府應如何分攤經費，包含原有的74億元加上立法後可能新增的26億元，教育部也承諾將盡快和地方政府洽談。

立法院教文會今日審查學校供餐法草案，法案事涉午餐供餐方式、費用、食材供應、營養師設置、菜單設計、營養基準、採購規範等多項相關重點。立委柯志恩質疑，2019年營養午餐專法草案就曾送行政院遭退回，113年3月又送一次，5月還召開公聽會，討論了這麼久，還是不見行政院版草案。

教育部次長張廖萬堅表示，原本去年11月20日就已經把教育部版草案送行政院，一個月後財劃法通過，而根據地方制度法，學校營養午餐權責屬於地方政府，必須釐清未來總共100億元的營養午餐預算，中央與地方要如何分攤。

教育部在書面報告中說明，原本教育部每年補助經濟弱勢學生午餐經費21億元、學校午餐採用國產可溯源食材補助38億元、推動偏鄉學校中央廚房計劃15億元，每年總共約74億元。此外，本次立委提23個版本，就各委員所提版本及關切事項，包含新增營養師、午餐執行秘書專職化及廚房設備等，共超過26億元，總計將超過100億元以上。

立委林宜瑾進一步詢問，財劃法通過後，中央有3000多億元經費將流向地方，原本由中央負責出錢辦理的事務，部分將移轉地方辦理。以營養午餐專法來說，中央、地方經費要如何劃分？教育部又和地方政府溝通過了嗎？

張廖萬堅回應，行政院目前要求評估財劃法通過後的預算影響，未來會盡快和地方政府洽談，了解是否願意負擔過去每年補助的74億元，願意的話，會再來討論修法後中央、地方的權利義務。