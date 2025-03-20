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永豐高中生參訪部桃精神科病房 走入醫院從「心」關懷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
永豐高中學生參訪部桃精神科，了解病友的療程和心路歷程。圖／衛福部桃園醫院提供
永豐高中學生參訪部桃精神科，了解病友的療程和心路歷程。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院為提升全民心理健康韌性，讓年輕世代更深入認識精神照護，與心理健康的重要，攜手市立永豐高中輔導老師賴銘祐開設的「從心裡學心理學」課程，安排學生參訪部桃精神科病房，了解精神疾病的成因、治療方式與社會支持的重要。

部桃表示，參訪由部桃精神部顧問王作仁（醫師），與護理長張詩閔帶學生踏入精神科病房，見證醫療現場如何幫助患者康復，並解答學生對精神疾病的疑問。王作仁向學生們介紹憂鬱症、焦慮症及年長者失智等常見精神疾病，透過分析臨床案例，幫助學生理解心理疾病的多樣與適當的治療方式。

永豐高中學生張書寧分享，這次參訪讓他學會如何陪伴精神疾病患者，減少過去的恐懼與誤解，也提醒他要更關心自己的心理狀態；學生洪愛菱說，不論是生理疾病或心理疾病，每一位患者都值得被尊重與支持，而不是被社會邊緣化。

永豐高中輔導老師賴銘祐表示，希望透過實地參訪，讓學生不只是從課本學習心理學，更能透過親身體驗，把知識轉化為關懷與行動。當學生真正理解心理疾病，他們便能用更溫暖的眼光看待這個世界，也學會如何以正向態度迎接未來的挑戰。

張詩閔強調社會對精神疾病仍存有許多誤解與污名化，但其實，每一位患者都需要被理解與接納，這正是心理健康支持的關鍵。

永豐高中學生張書寧分享，這次參訪讓他學會如何陪伴精神疾病患者，減少過去的恐懼與誤解，也提醒他要更關心自己的心理狀態；學生洪愛菱說，不論是生理疾病或心理疾病，每一位患者都值得被尊重與支持，而不是被社會邊緣化。

永豐高中輔導老師賴銘祐表示，希望透過實地參訪，讓學生不只是從課本學習心理學，更能透過親身體驗，把知識轉化為關懷與行動。當學生真正理解心理疾病，他們便能用更溫暖的眼光看待這個世界，也學會如何以正向態度迎接未來的挑戰。

部桃精神部主任蘇柏文則強調，心理健康教育應從年輕世代扎根，期盼未來能持續與在地學校合作，讓心理健康成為社會共同關注的議題，並攜手營造更友善、更包容的環境。希望透過這樣的合作，讓更多人學會自我照顧，也能用更開放的心接納、支持精神疾病患者，真正做到「讓關懷從『心』開始」。

部桃精神科團隊向學生說明精神科的工作，學生也熱力提問。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃精神科團隊向學生說明精神科的工作，學生也熱力提問。圖／衛福部桃園醫院提供

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