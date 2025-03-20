永豐高中生參訪部桃精神科病房 走入醫院從「心」關懷

衛福部桃園醫院為提升全民心理健康韌性，讓年輕世代更深入認識精神照護，與心理健康的重要，攜手市立永豐高中輔導老師賴銘祐開設的「從心裡學心理學」課程，安排學生參訪部桃精神科病房，了解精神疾病的成因、治療方式與社會支持的重要。

部桃表示，參訪由部桃精神部顧問王作仁（醫師），與護理長張詩閔帶學生踏入精神科病房，見證醫療現場如何幫助患者康復，並解答學生對精神疾病的疑問。王作仁向學生們介紹憂鬱症、焦慮症及年長者失智等常見精神疾病，透過分析臨床案例，幫助學生理解心理疾病的多樣與適當的治療方式。

永豐高中學生張書寧分享，這次參訪讓他學會如何陪伴精神疾病患者，減少過去的恐懼與誤解，也提醒他要更關心自己的心理狀態；學生洪愛菱說，不論是生理疾病或心理疾病，每一位患者都值得被尊重與支持，而不是被社會邊緣化。

永豐高中輔導老師賴銘祐表示，希望透過實地參訪，讓學生不只是從課本學習心理學，更能透過親身體驗，把知識轉化為關懷與行動。當學生真正理解心理疾病，他們便能用更溫暖的眼光看待這個世界，也學會如何以正向態度迎接未來的挑戰。

張詩閔強調社會對精神疾病仍存有許多誤解與污名化，但其實，每一位患者都需要被理解與接納，這正是心理健康支持的關鍵。

永豐高中學生張書寧分享，這次參訪讓他學會如何陪伴精神疾病患者，減少過去的恐懼與誤解，也提醒他要更關心自己的心理狀態；學生洪愛菱說，不論是生理疾病或心理疾病，每一位患者都值得被尊重與支持，而不是被社會邊緣化。

永豐高中輔導老師賴銘祐表示，希望透過實地參訪，讓學生不只是從課本學習心理學，更能透過親身體驗，把知識轉化為關懷與行動。當學生真正理解心理疾病，他們便能用更溫暖的眼光看待這個世界，也學會如何以正向態度迎接未來的挑戰。