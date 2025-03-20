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台南國小師偷拍學生裙底遭押 教局：已停職最重解聘終身不得任教

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小學生示意圖。圖/AI生成
小學生示意圖。圖/AI生成

台南市某國小老師疑用手機偷拍學生裙底，遭法官裁定收押，教育局今表示，已停職並啟動調查，若屬實最重解聘終身不得任教；並移請社會局，依兒童及少年福利與權益保障法相關規定裁罰。

南市教育局表示，3月12日接獲家防中心通知該名老師員疑使用手機偷拍學生後，即刻通知校方當天啟動校內危機處理機制，完成校安通報並啟動校園性別事件調查程序。隔日該老師遭羈押，校方立刻召開教評會暫時停聘，以杜絕接觸學童的機會。另，要求校方盡速向檢方取得相關資料，以交由性平會儘速完成後續調查結果，如屬實情節重大，必依法解聘且終身不得擔任教育人員。

教育局指出，已要求校方積極配合檢警調查，就疑涉「兒少性剝削條例」案件積極偵辦；另也就任教資格審議，要求校方應依性平法第31條規定，啟動性平調查，如事證明確屬實，應速處速懲。另依教師法第14條規定，若經調查確認性騷擾行為情節重大，予以解聘且終身不得再擔任教育人員，並移請社會局，依兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁罰。

教育局表示，為妥善保全證據並積極調查有無其他潛在受害者，當天就指示學校將該名老師所使用的公務3C設備上鎖保存，送交檢調單位調查；同時利用反針孔偵測設備全面巡檢校園，針對廁所及班級活動場域加強查驗，目前確認未發現有裝設任何偷拍設備之情事。教育局已督導該校針對其所任教之相關班級學生展開性平入班宣導及問卷調查，以確認有無其他受害人，並指派輔導教師提供學生必要的輔導與協助。

涉案老師為初任教師，2023年8月到任。教育局強調，性平零容忍是市府既定政策，後續一定會秉持「不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即重懲」的原則迅速處理，並同步啟動學生保護及輔導機制，以確保校園安全

教師 教育局 校園安全

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