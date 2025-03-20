台南某國小班導要女童「雙腳打開」偷拍裙底！ 檢聲押獲准教育局停聘

台南永康一名國小謝姓班導師被控趁兩名女童當「小老師」、站著改同學作業時趁機偷拍裙底，因忘記關閃光燈曝光。檢方獲報以「有反覆實施犯罪之虞」聲請羈押，法官裁准。教育局表示已停聘。被害家長質疑持續犯案，還有更多女學生受害，呼籲大家不要姑息出面指認。

受害家長表示，家長原都認為他教學用心、當導師有熱忱。他要成績較好女學生當「小老師」、到辦公室幫忙改同學作業，以贈送手搖飲料當獎勵。

不料謝男要女生站著改作業常要彎腰，謝男坐在後方告訴「小老師」雙腳要打開一點站，不然會影響脊椎腿也會酸，趁機拿手機從後方偷拍。

家長指控，孩子上周反映導師要她與同學改作業時，發現拿手機偷拍同學裙底、「閃光燈沒關」。起初不敢跟家人說，直到看見導師「繼續偷拍其他同學」才說，與另一名家長連繫認為還可能有其他受害者才報警。

家長質疑可能還有被害人不敢報案，而因案件涉及隱私法令規定、全程暗中處理，其他學生家長多不知情，以為導師請假。呼籲大家重視、被害人一起求償，不要縱放狼師。警方指出，性犯罪受害人，身分會受到嚴密的保護，絕對不會曝光，也會仔細調查，請家長放心。

*若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾請撥打113專線*