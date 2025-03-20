代理教師聘任辦法草案出爐 明訂合格代理師敘薪比照專任

去年釋憲後，代理教師今年8月起將可依照年資敘薪。歷經7個月，教育部昨日終於公布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」部分條文草案，在第16條中明訂具合格教師資格的代理教師，可比照專任教師提敘薪級。對此，代理教師工會表達年資敘薪的修法符合期待，但指出對於申訴、寒暑假出勤的規定，仍有改善空間。

憲法法庭去年宣判「教育部由各縣市政府自行制定補充規定、對合格代理教師職前年資不予敘薪」屬違憲，要求教育部一年內重新修正相關法令。國教署副署長許麗娟上周表示，國教署已和縣市政府取得共識，預計於今年8月1日完成修訂、視情況上路，辦法發布後全國各縣市必須將代理教師職前年資納入敘薪。

教育部昨公布代理教師聘任辦法部分條文草案，並在草案中表示，依憲法法庭113年憲判字第7號判決意旨，保障具合格教師資格之代理教師在職前年資提敘面向獲與專任教師同等待遇，擬具代理教師聘任辦法部分條文修正草案，增訂具合格教師資格之代理教師採計職前年資之提敘規定。

教育部版草案修正代理教師聘任辦法第16條，加上：「代理教師具有代理該階段、類（科）別合格教師資格者，其提敘薪級，比照專任教師之規定。」並於第19條提到，第16條修正發布後，將於今年8月1日起施行。也就是說，若順利完成修法，今年8月1日起，代理教師敘薪一國多制亂象即走入歷史。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，第16條的修正符合期待，但執行面細節還需廣納意見。

不過，黃湘仙也提到，教育部在2023年修正代理教師聘任辦法時，第16條之2曾衍生代理教師寒暑假出勤「雙軌制」。工會呼籲應修正此條，讓代理教師寒暑假比照專任教師出缺勤。