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學生對性別及霸凌敏感度增 北市強化親師合作

中央社／ 台北19日電

北市教育局統計近3年校園事件主要為性別事件和霸凌，前者以性騷擾最多，霸凌則以肢體或言語型態較多；隨著學生敏感度提升，教職員專業知能也要加強，並強化親師合作。

依據北市教育局統計，近3年校園性別事件調查成立的比例約維持在通報案件的10%（113年為12%），疑似案件通報量每年增加趨勢；以學生學程分布，國中約占45%，高於高中與國小；以行為樣態分析，性騷擾行為最多，占性別事件近85%。

而近3年校園霸凌事件調查成立的比例約維持在通報案件的10%（113年為8.6%、112年為14.3%），疑似案件通報量每年增加趨勢，以學生學程分布，國中約占了50%，相較高於高中與國小；以行為樣態分析，肢體霸凌或言語霸凌的件數較多。

教育局指出，從數據顯示學生對校園霸凌或性別事件的敏感度有所成長，此外，調查成立的比例維持在約10%，90%案件經調查不成立，反映出降低校園內衝突、營造友善學習環境的重要性。

教育局長湯志民說，首要任務為預防，也不希望教職員詢問當事人的方式僵化、最後淪為表面程序，提升學校人員事件調查處遇的知能非常重要。

教育局表示，為提升各校校長處理性別事件的專業度，於112年起即鼓勵並開辦數場「校園性別事件調查專業人員培訓班」；今年更首度規劃辦理4梯次增能研習，透過實務情境模擬及案例分析等方式，強化學校人員處理校園事件的應變能力，同時為強化親師合作，針對家長發布面對校園事件的應對指南，包含性別事件或霸凌事件的流程，以及如何幫助子女、提供支持、避免二次傷害等。

教育局說，為更精準掌握各校狀況，導入數據管理模式，透過系統化分析近幾年校園事件相關數據，掌握各校校園事件發生狀況，數據作為各校制定預防策略的重要依據。

後續也將由教育局駐區督學積極介入輔導，針對數據顯示高風險的學校，提供專業支持和協助，協助學校建立完善的預防機制。

此外，教育局也將各校對於校園事件的預防成效，納入學校教育品質的重點內容，作為評估學校辦學績效的重要指標之一。

教育局說，系統性彙整相關法規及解釋函，提供學校一線人員清晰的法律指引，並提醒各校於事件發生的即時處理、檢舉、受理、調和或調查、輔導、審議等過程，乃至於後續的救濟或陳情管道，皆須確實落實法治程序並妥善處理。

性別 教育局 校園

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