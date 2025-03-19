新北與日本長野縣簽署教育交流MOU 共育商業人才

網站平台「制服地圖」（Uniform Map）被發現存有大量被盗取的學生校服照片，且架設網站者以此撰寫國立大學碩士論文，是否違反學術倫理？引發熱議，兩名指導教授說話了。聯合報數位版掌握，教育部曾於2018年與該網站合辦制服大賞評選活動，教育部也對此表示回應。

2025-03-19 07:30