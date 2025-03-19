台師大今頒梁實秋文學大師獎 駱以軍、賴盈滿摘桂冠

第37屆師大梁實秋文學大師獎頒獎典禮今天在台師大文薈廳舉行，屢獲文壇多項大獎的小說家與散文家駱以軍與資深譯者賴盈滿，分別獲頒「散文大師獎」及「翻譯大師獎」首獎殊榮。台師大指出，除讚譽大師獎得主，也邀請出版編輯團隊一起上台受獎，表彰他們在優秀作品背後所做出的努力與貢獻。

台師大文學院院長須文蔚表示，師大梁實秋文學大師獎設立的初衷，是為了紀念長期在台師大英語系任教的文學院前院長、亦是翻譯暨散文大師梁實秋先生，該獎項已走過37個年頭，期望藉此鼓勵創作風氣，推動台灣文學閱讀文化，並推廣優秀的華文書籍。

師大梁實秋文學大師獎由出版社提名年度優秀的華文散文以及翻譯作品參獎，今年度共有85部作品報名角逐，創歷年新高。散文大師獎的參選者來自台灣、香港、新加坡、馬來西亞及中國等地，經評審團細心討論與評選，由駱以軍及賴盈滿分別榮獲散文大師獎與翻譯大師獎的最高殊榮。

台師大表示，駱以軍以「如何抵達人心，如何為愛畫刻度：駱以軍的文學啟蒙小說26講」散文創作獲獎，評審羅智成表示，駱以軍的風格鮮明強烈，令人過目難忘，卻仍能屢出新意，把年輕時的侷促困頓到幡然領悟的乍現靈光到神遊於偉大創作心靈的深切體悟拿來現身說法，生動、深刻詮釋、印證了小說創作的奉獻精神與核心價值，讓這本書有了獨樹一格的位置。

賴盈滿的翻譯作品「班雅明傳：歐洲最後一位知識分子的生命與心靈」被評審譽為極具挑戰的傑作，評審馬耀民認為，這個複雜的文本網絡使得譯者必須克服空前的挑戰，他不但要熟稔當時的歷史文化脈絡，更要對班雅明的著作有一定程度理解，方能在長達七百五十多頁的篇幅裡，適切、連貫地呈現傳記作者心目中班雅明的面貌。