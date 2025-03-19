中山大學、高雄大學重啟合併協商 培育半導體人才領先地位

中山大學、高雄大學合併議題擱置6年，今年兩校重啟討論合校議題，中山大學表示，3月底校務會議若通過合併討論，仍需高大校務會議討論同意，兩校才會正式啟動合組合校工作委員會。對此，高大表示，待收到中山大學校務會議決議結果，若有意討論合校事宜，將就合併相關議題啟動校內意見徵詢。

中山大學、高雄大學合併已談論多年，2019年高雄大學校務會議做成決議，通過兩校合倂案，當時傳出卡在校名問題談不攏，最後破局，擱置至今。

如今兩校重啟合校議題討論，產業界人士認為，近年高雄爭取到台積電設廠，中央主導的南台灣半導體S廊帶逐漸成形，陽明、交大也到高雄設分校，加上少子化衝擊，讓中山、高大兩個中小型大學感受壓力，成為重啟合校討論的契機。

去年11月，高雄大學遞橄欖枝邀請中山大學到校交流，雙方就研究、教學資源共享、校園空間規畫等多項議題交換意見，對持續加深合作、共同提升高教競爭力達成共識，中山大學今年3月5日行政會議就通過支持與高雄大學探究合校的可能性，願就相關議題展開討論，做出善意回應。

今天中山大學邀請高雄大學校長陳啓仁、副校長莊琇惠等逾20名一級主管回訪，雙方分享未來展望並提出看法。陳啓仁提到，近年來國際趨勢與產業發展的戰略調整，高雄扮演十分重要的角色。

陳啓仁表示，高雄大學做為台灣最年輕的國立大學，致力於高科技人才的培育對接、積極參與地方治理、深化經營新南向國際事務、建構永續低碳校園、AI與數位孿生教育、都市防災、重點運動競技人才培育等，法學院、建築學系、土木與環境工程學系，以及位於科技群業落軸心的廣大校地，皆是能與中山大學深化實質合作條件與能量。

陳啓仁說，兩校多年來合作已具基礎，透過近來更積極的互訪希望提升兩校合作層次與發展決心，由衷感謝中山大學的安排與邀請，促成今天交流與對話。

中山大學校長李志鵬強調，高教競爭日趨激烈，中山與高大2014年結盟，在研究、教學、推廣教育、圖書、學生活動和行政方面多有合作，並於各領域厚植研究能量。

李志鵬表示，中山大學致力鏈結大高雄地區大學與研究單位，組隊爭取大計畫，規畫大高雄區域特色領域研究，包括生活化醫學研究、下世代半導體生長與封測、量子資安研究、海洋工程與海洋科學研究港市合一所需管理人才與物流研究、協助傳統鋼鐵、石化、農業、養殖產業高科技化、環保與循環經濟研究、電力與水資源高效率配置與再利用研究，期能創新並深化與高大的合作項目，共同為大高雄地區共榮共好打拚。