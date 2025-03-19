顛覆傳統學習模式培育未來關鍵人才 台南PBL探究課程拿全國特優

台南市教育局與學校參加國教署辦理的「教育政策及課程實施創意發想徵稿活動」，共3件作品獲特優、6件優等、10件佳作，其中新課綱創思教學研發中心、西港國中及立人國小獲得特優，今展現教育團隊在課程設計、閱讀推廣及政策落實的優異成果。

創思教學研發中心主任陳思瑀表示，PBL教學模式的核心是「讓學生成為學習的主人」，透過實際問題導向的學習歷程，引導學生主動探索、整合知識並提出解決方案，透過政策的規畫與推動，更能協助提供教師支持系統與課程設計策略。希望未來能讓PBL在教育現場更全面落實，幫助學生建立更深層次的學習能力。

西港國中老師劉育志分享，閱讀是一切學習的基礎，透過「讀霸三國」計畫，結合競賽機制與多元閱讀活動，提升學生的閱讀興趣與能力，讓校園閱讀真正動起來。

立人國小校長王全興說，教育政策的落實關鍵在學校如何轉化並實踐，立人的計畫探討政策試行後的落實策略，希望提供學校具體可行的方案，幫助教師適應變革，讓課程實施更加順暢。

鄭新輝局長指出，教育政策的推動需要從現場實踐出發，讓課程與教學更貼近學生的需求。此次獲得特優作品分別關注PBL專題式學習、閱讀推動及政策落實，顯示南市在多元教育領域的深耕成果。這些優秀的計畫不僅提升學生的學習力，也為全國教育政策的實踐提供了參考方向。未來，將持續鼓勵學校勇於嘗試新模式，強化教育現場的實踐力，攜手共創更具前瞻性與適切性的學習環境，讓學生能在多元且充滿可能的教育體系中成長茁壯。