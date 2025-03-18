竹竹苗首長支持設立苗栗實驗中學 竹科管理局回應曝

為解決竹南、頭份地區學生激增，苗栗縣政府爭取設立苗栗實驗中學，縣長鍾東錦今在第9次「園縣市高峰會」中提案盼實中有機會成行，但竹科管理局卻要求請苗縣府規畫園區擴建用地計畫及可行性評估，當場遭鍾東錦反駁，指屏東、嘉義園區都可以有實驗中學，為何苗栗不能，「是否用顏色來考量教育？」

鍾東錦指出，在竹科上班的年輕人，在竹市、竹北買不起房子，買在苗栗竹南、頭份，苗栗學生越來越多，現在有2所國中已經要用組合屋上課，但苗栗縣政府沒辦法新蓋學校，「因為都在等行政院」，現在又卡在大罷免，苗栗連一所普通高中都沒有，這是非常憋屈的一件事。

鍾東錦也指出，屏東、嘉義園區都可以有實驗中學，為何苗栗不能，是否用顏色去考量教育？明年遇上龍年，苗栗學生已爆滿，而要留5A的學生在苗栗讀書，縣府每年要花500萬元獎金，雖然大家很高興領8萬元，但他的心很痛，因為要用錢才留得住學生。

鍾東錦說，如果苗栗學生都能留在苗栗念書，就不會擠去新竹高中、新竹女中甚至竹北高中。未來竹北高中跟六家高中分數，一定比竹南高中高分，苗栗學生未來又要去擠竹北、六家高中，新竹考不上在地學校的學生，又到苗栗讀書，造成兩邊學生舟車勞頓往返。

鍾東錦批評，中央不管是國民黨還是民進黨都對不起苗栗，如果連科管局都不改變態度，中央也不會改變態度，苗栗守不住優秀學生，這是城鄉差距的問題，並非苗栗學生不乖、不好好讀書，苗栗如果有一所好的學校，才能讓苗栗孩子空間更大，呼籲政府不能虧待苗栗學生。

新竹縣長楊文科也支持，如同鍾東錦所說，教育的事一定說了就要馬上去做，拖一天就差很多，屏東園區學生沒有很多，卻也設立實驗高中，在竹科、竹南、銅鑼這麼大的地方卻沒設立，至於設立誰決定，是竹科管理局不是中央，如今卻要苗栗縣政府做可行性評估，完全搞錯方向。

楊文科說，地方政府替竹科員工考慮，至於科管局要不要設，要的話就往上報，而不是等到上面來講說要設才來設，這觀念是顛倒過來。

新竹市代理市長邱臣遠也說，教育是百年大計，孩子的未來才是國家的未來，竹市的立場是共同共榮，支持鍾東錦訴求，希望科管局要有明確態度，城鄉差距畢竟是現實，還是要從縣民需求出發。

科管局長陳宗權回應，竹科管理局的立場是大矽谷此計畫在籌設實驗高中時，必須要有開發計畫一起評估呈報，但目前竹南、銅鑼園區都已籌設、開發完成，所以才會說要把實中涵蓋進大矽谷，看是否能容納進去，並非一直說不設。