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台中棒球教練涉猥褻41學童 前現任2校長遭重懲

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中某國小棒球教練涉猥褻學童，教育局擴大調查，發現共41名被害學生。校方召開性平會組成調查小組今召開考核會議，前任校長大過2次、現任校長申誡1次，6名歷任體育組長及學務主任，後續將進行懲處。

台中市一名國小棒球教練涉長期猥褻學生，遭台中市議員江和樹踢爆，台中市教育局責成校方召開性平會組成調查小組，擴大調查發現有41名被害學生。

教育局指出，對此案深感痛心、全面檢討，立即解除進用這名教練、靜候調查，督導學校擴大調查，發現學校未確實依據「學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」等規定，在進用前、後應至查詢系統確認是否有不得進用情形，導致這名教練持續在校從事訓練工作。

調查小組今召開考核會議，決議對前任校長自108年至113年7月期間，未督導所屬人員落實查詢不適任人員系統，導致該教練持續從事訓練工作，使學生遭遇不當對待，行為違反相關法令，情節重大，記大過2次；現任校長也有管理不周之責，申誡1次處分。

另外，教育局調查，3位學務主任及3位承辦組長皆缺乏查詢編制外人員的意識，導致學生遭遇不當對待，相關人員處理業務失當，學校將於3月20日召開教師成績考核委員會審議。

台中市 教練 教育局

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