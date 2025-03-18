114繁星放榜 新北高中腦麻學生邱翊恩考上台大

114學年度大學繁星推薦今放榜，新北市共有3491人報名，最終錄取2377人。新北高中邱翊恩是腦性麻痺患者，每天上完課便會複習自律學習，成功率取台灣大學財務金融學系。邱翊恩建議學弟妹，高二暑假提早準備學測，找出弱科加強準備。

新北教育局說，114學年度共有65所大學、1712個校系參與繁星推薦，共有1萬5689個名額。新北市公私立高級中等學校共48校參與，3491人報名（公立2463人、私立1028人），最終錄取2377人（公立1671人、私立706人）。

教育局說，今年共有970名學生成功考取國立大學，其中包含台灣大學53人、清華大學37人、陽明交通大學28人、政治大學51人、成功大學44人、台灣師範大學37人、中央大學46人、中興大學48人、中正大學31人、中山大學29人。

新北高中學生邱翊恩畢業於鷺江國中，雖是一名腦性麻痺患者，但透過自律的學習方式，每天上完課便立即複習，成功錄取台灣大學財務金融學系；邱翊恩認為，學校提供的講義與練習題本對的學習幫助極大，並建議高二暑假可以提早準備學測，從想讀的科系找出自己較弱的科目，提早加強備考試。

另一位同樣錄取台灣大學財務金融學系的永平高中學生李致葳，自高一便以大學繁星為目標，參加全國英文作文比賽獲得佳作、VQC單字比賽獲金腦獎，參與「2023年新北市國際永續環境責任承諾倡議」記者會歐洲代表和德國文特瑞德中學一同承諾，為SDGs永續城鄉的議題盡一己之力，拓展國際視野。

石碇高中謝金德從國中部直升，錄取中國醫藥大學醫學檢驗生物技術學系，謝金德來自新住民家庭，雖然家中無法提供優勢學習環境，但他沒有被擊倒，反而更加努力，藉著學校豐富資源與完善獎助學金制度，錄取理想學校。