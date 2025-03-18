繁星推薦竹縣社區高中表現亮眼 湖口高中錄取率83%

繁星推薦入學今公告榜單，新竹縣今年共有69名學生錄取理想校系，其中湖口高中表現亮眼，共有39人上榜，錄取率達83%；六家高中也交出亮眼成績，共有30人如願上榜，錄取率為50%，即將改隸為陽明交大附中的竹北高中共有32人經由繁星推薦錄取大學。

新竹縣教育局指出，六家高中共22人錄取國立大學，占錄取人數7成3，其中黃守嬅高一就決定選擇醫藥學群，最終以在校成績1%錄取台灣大學物理治療系；陳筠珊以在校成績1%錄取陽明交大理學院科學學士學位學程，為了維持在校表現，幾乎每個假日都到K書中心複習，到了高二更是對化學特別感興趣，而理學院學士班暨應用化學系提供跨領域學習的機會。

湖口高中則有39人上榜，錄取率達83%，其中錄取台大、中山、暨大、中興、中正等國立大學人數共15人，展現社區高中學生優質的潛力與韌性，錄取校系更勝去年表現，其中錄取台灣大學政治學系公共行政組的曾奕凱是該校國中部管樂班校友，期待未來學有所成能為大眾服務。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，繁星推薦制度幫助對自我興趣瞭解及平時在校學習優良的學生，擁有更好的發展機會，讓學生能適性揚才，不糾結於明星高中，而是選擇就近入學，讓學生和家長看見適合的學習環境，這也是各校積極發展特色班的原因。