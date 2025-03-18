QS大學學科排名公布 台師大6學科進全球百名內

台灣師範大學在最新一期公布的「QS世界大學學科排名」中，共有6個學科進入全球百名內，全台第2多，上榜學科數量從去年的12個增加至18個。台師大認為，這項表現展現學校學術影響力持續提升，以及轉型為綜合性大學的優勢。

台師大校務研究辦公室表示，國際高等教育調查機構QS（Quacquarelli Symonds）針對來自100個國家和地區、超過1700所大學，調查超過2萬1000個學術課程。台師大進入全球百大的學科中，「教育」從去年的第27名上升至第24名，「語言學」排名第90名、「現代語言」排名第93名、「圖書與資訊管理」、「古典與古代史」及首度進榜的「石油工程」排名51到100名之間。

台師大今年共有6個學科今年首次進入QS學科排名，包括「石油工程」、「古典與古代史」、「心理學」、「農業與林業」、「材料科學」與「醫學」。除了這些新上榜學科外，台師大指出，「電腦科學」、「商學管理」、「物理與天文」、「化學」、「數學」等學科連年入榜或名次進步，顯示台師大的學術發展已逐步擴展至更多專業領域，特別是在自然科學與應用科學方面的投入，獲得國際認可。

台師大校長吳正己表示，排名可作為學科發展及改進的參考，能在QS學科排名中取得亮眼成績，主要歸因於學校在學術研究、國際合作及產學連結方面的持續努力。QS學科排名的評比標準包括學術聲譽、雇主聲譽、論文影響力、H指數（H-index）及國際研究網絡等，全校師生透過提升研究質量、擴大國際學術合作與加強產業鏈結，使各學科的國際能見度與影響力不斷提升。