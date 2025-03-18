閱讀不平權 全國不到2成學校有閱推老師

閱讀教育是國家文化根基，不過，國中小因經費有限，專職圖書教師稀缺，全國僅17%國中小有專職圖書教師。不只各地閱推教師人數不均，許多學校因員額編制，甚至連申請圖書教師的機會都沒有，直接影響教育平權，孩子進學校能不能有好的閱讀資源，都得碰運氣。

提升學生閱讀能力，除了設置圖書館、給予豐富圖書之外，專職的圖書教師更是不容忽視。中華民國圖書館學會統計，目前全國擁有圖書教師的學校576所，占全國中小學僅17%。且這些圖書教師屬於兼任職位，學校需每一至二年提出「競爭型計畫」，通過審核才能保留該職位。

學會指出，部分縣市因經費有限，能核定的學校數量亦受限制，導致圖書教師職位長期處於不穩定狀態，進而影響學生的「閱讀受教權」。更嚴峻的是，許多學校因員額編制問題，甚至連申請圖書教師的機會都沒有，造成資源 分配不均，影響教育平權。

中華民國圖書館學會與中小學教師、立委陳培瑜、郭昱晴、林月琴等人今天共同呼籲教育部等行政部門關注此議題。學會主委曾品方表示，應確保校校有專職閱推老師，帶動全校的閱讀行動，也確保每個孩子都能享有閱讀平權。

桃園市閱讀教師郭靜如表示，圖書教師計畫仰賴教育部或者地方教育局的補助，而非校校標配，這已經是教育機會落差，不符合優質教育、國內外平等和兒童人權的潮流。應該將圖書教師法制化，讓每所學校穩定發展出健全的閱讀系統。

南投縣閱讀教師黃秀莉今年即將退休，她表示，學校卻找不到適合的接任者，而感到憂慮，這讓他更深刻體會到，若要讓台灣的閱讀教育更扎實，應仿效芬蘭、加拿大、新加坡等國，將閱讀推動視為一項專業職務，並配置專任教師。

基隆市林季儒老師表示，閱讀素養決定國家競爭力，期待相關單位正視圖書教師專職化與制度化，緩解教育現場圖書教師人力不足的困境。

雖然台北市資源已經算多，但台北市閱讀教師高毓屏表示，全國圖書教師占中小學17%，台北市國小目前僅17校有圖書教師。圖書館是學校的教學資源中心，整合跨域資源，推動雙語與數位閱讀，在人口密集、家長高度關注的臺北市，圖書教師面臨不少挑戰，長期申請「試辦」，身份不明，把許多老師的推動熱忱消磨殆盡，校校設置專職圖書老師，才是國家涵養閱讀力的長久之計。

基隆市老師林季儒表示，閱讀素養決定國家競爭力，期待相關單位正視圖書教師專職化與制度化，緩解教育現場圖書教師人力不足的困境。

學會現場提出三訴求，包括每一所學校都有「專職專任」的圖書教師、修正國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則，確立專任圖書教師制度，閱讀教育是國家競爭力的基礎，呼籲政府正視。

國教署表示，114年已編列3.7億元推動閱讀計畫，核定人數576位閱讀教師，此外，新北、基隆、屏東、高雄有額外再挹注經費，目前全台有將近一千位閱推老師，將督導地方政府並協助學校落實圖書館專業人員的設置。另外，也會檢視國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則，但因涉及地方政府員額與財政，要與地方共同討論執行可行性。