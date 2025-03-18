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新北板橋6.4億非營利旗艦幼兒園開工 新增18班、392名額

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園興建工程今日舉行動土奠基典禮，新北市長侯友宜表示未來將增加18班、392名額。記者李定宇／攝影
新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園興建工程今日舉行動土奠基典禮，新北市長侯友宜表示未來將增加18班、392名額。記者李定宇／攝影

新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園興建工程今日舉行動土奠基典禮，新北市長侯友宜表示未來將增加18班、392名額，議員江怡臻盼土樹三鶯區，設立中大型旗艦幼兒園，滿足家長在地托育需求，議員黃淑君則要求市府注重空間縫合，讓公園及幼稚園能夠結合，妥善規劃學童接送區，非上課時段希望轉化為地方親子館供幼童假日休憩使用。

侯友宜表示，浮洲非營利旗艦幼兒園興建總經費達6.4億元。園區規劃為地上3層及地下1層，預計於115學年度招生開園，未來可提供392名幼生就讀，包括2歲專班計5班、3歲至入國小前計13班，共18班，未來也將持續在高需求區域，活化學校閒置空間或爭取公益捐贈場地，積極增設非營利幼兒園。

浮洲旗艦型幼兒園以「歷史與自然共生的綠色校園」為設計理念，選址於板橋浮洲親民公園，結合環保永續概念與精緻建築設計；園區建築以鮮明色彩點綴綠意空間，保留歷史桁架，並融合自然與文化，創造多元學習場域。此外，園區鄰近榮民之家，將促進「銀幼共學」，讓長者與幼兒共享互動與學習機會，實現世代共融的教育環境。

新北市議員黃淑君表示，浮洲旗艦型幼兒園位於公園內，未來使用需要注重空間縫合，讓公園及幼稚園能夠結合，且應妥善規劃學童接送區，確保接送通行之需求，非上課時段之教室空間希望轉化為地方親子館，提供幼童假日休憩使用。

新北市議員江怡臻表示，學齡前孩童非常需要運動空間和盎然綠意，這是在都會區相當難得的，板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園是一座在公園裡的幼兒園，令人相當驚艷也很期待，未來希望不僅在板橋，也能在有需要的行政區，例如土樹三鶯區，設立中大型旗艦幼兒園，滿足家長在地托育需求。

教育局表示，2019年起新北市公共化幼兒園已增設245班，其中非營利幼兒園目前總數已達41園，準公共化幼兒園已達261園，整體平價教保服務總量突破5萬3千人，114及115學年度將分別於板橋國中及板橋浮洲開辦旗艦型非營利幼兒園，各設置18班收托各約400人，力拚8年達300班。未來將持續爭取逐年擴增公共化幼兒園。

浮洲非營利旗艦幼兒園興建總經費達6.4億元。園區規劃為地上3層及地下1層，預計於115學年度招生開園

浮洲非營利旗艦幼兒園興建總經費達6.4億元。園區規劃為地上3層及地下1層，預計於115學年度招生開園，未來可提供392名幼生就讀。圖／新北市教育局提供
浮洲非營利旗艦幼兒園興建總經費達6.4億元。園區規劃為地上3層及地下1層，預計於115學年度招生開園，未來可提供392名幼生就讀。圖／新北市教育局提供
新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園興建工程今日舉行動土奠基典禮，新北市長侯友宜表示未來將增加18班、392名額。記者李定宇／攝影
新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園興建工程今日舉行動土奠基典禮，新北市長侯友宜表示未來將增加18班、392名額。記者李定宇／攝影

幼兒園 議員

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