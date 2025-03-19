佛光大學資源豐富、補助多 學生畢業後職涯「光明在望」

佛光大學3名來自不同科系的畢業生，受到學費補助、豐沛資源吸引選擇就讀佛光大學，經過4年的培養，畢業後在各自的職場上發光發熱。應用經濟學系畢業生透過財務分析課程培養對金融業的興趣，現於合作金庫任職；社會學暨社會工作學系畢業生因志工經歷萌生教育理想，畢業後成為特教老師；健康與創意蔬食產業學系畢業生則投身蔬食研發與餐飲顧問工作，搭上蔬食料理熱潮。

應用經濟學系畢業的歐怡君現任職於合作金庫，大學修習的「財務分析」課程由淺入深，激發她對金融領域的興趣，進而在學校培養數據分析、財務專業、風險和決策的能力，畢業後順利考上銀行。對於同樣想進入金融業的學弟妹，歐怡君建議提早規劃自己的就業方向，準備相關證照並參與實習，面對快速變化的金融業，需保持開放的學習心態。

中信金控首席經濟學家林建甫教授佛光大學開講，勉勵學子勇於面對經濟金融的人生挑戰。 圖／佛光大學 提供

社會學暨社會工作學系畢業的張雯婷大學期間參加學校計劃申請經費到泰國、沖繩參訪，在志工、急救社團中多次籌備國中小推廣課程，並到廣西、緬甸做海外志工，與孩子互動的過程種下了心中教育的種子。佛光大學的小班制教學讓師生關係更緊密，一直到畢業後，她面對求職的十字路口也選擇和大學老師討論，最終在老師的建議下走上教育之路，成為一名特教老師。

畢業於全台唯一健康與創意蔬食產業學系的林聖智，現任蔬食講師及餐廳研發顧問。高中就讀餐飲科，家裡又有許多親戚吃素，讓他決定在佛光大學繼續培養廚藝專業。蔬食系的訓練為林聖智建立食材的觀念、料理搭配的協調性等基本功，讓他能在畢業後搭上蔬食創意料理的熱潮，開發各國素食菜式，例如素食蓋飯、天婦羅、韓式炸雞以及東南亞料理。

2025佛光盃全國蔬食廚藝暨烘焙挑戰賽，「健康飲食，創意食尚」引領綠色潮流。 圖／佛光大學 提供

林聖智回憶自己讀大一時不愛上課，下課就打電動，到了大二受到老師影響，陸續報名近百場廚藝競賽，期間累積經驗並獲得成就感。他鼓勵學弟妹在學期間善用佛光大學提供的豐富資源，努力寫企劃，多多向學校申請補助，能夠補貼各項比賽、訓練所需的食材費或差旅費。

佛光大學應用經濟系教授、副招生長李喬銘指出，3位學生都非常有毅力，堅持大學4年的學習，並有勇氣和膽識，堅持完成自己的夢想，在社會高齡化趨勢下，社工系能對應到相關工作，學校也提供眾多實習機會。經濟系分為兩組，財務金融組重視學生未來就業，協助考取財金證照；國際商務組則有雙聯學位計劃，讓學生到國外發展。至於全台獨有的蔬食系，學校有充足設備讓學生練習，更經常帶學生出外參賽。

佛光大學社工系透過志工服務，在互動中培育教育與關懷的種子。 圖／佛光大學 提供

李喬銘談到，許多到佛光大學就讀的學生過去求學經驗比較辛苦，而佛光大學要辦一所不一樣的大學，絕不讓經濟不利的學生離開學校，更要讓每位學生都有舞台，盼以星雲大師的話嘉勉未來的學弟妹：「向前有路、光明在望」。