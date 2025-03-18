全國最大商賽22屆ATCC盛大開幕 跨界對談AI轉型與未來人才
「ATCC全國大專院校商業個案大賽」至今連續舉辦22年來，已是全國跨產業、公部門和NPO參與層級最高、規模最大、參賽學生最多，且創意成果最豐碩的商業實戰競賽。第22屆ATCC於3月16（日）上午9時假福華文教會館卓越堂隆重舉辦開幕典禮暨跨界領袖關鍵對談，本屆很榮幸邀請華碩、遠傳電信、新北市政府、台灣高鐵、林堉璘宏泰教育基金會（偕同弘道老人福利基金會）等議題夥伴以及商業周刊、邁肯行銷傳播集團、黑松與聯華食品等戰略和協辦夥伴共同合作，歡迎全國跨領域青年學子組隊挑戰真實議題並提出創新解方，為期三個月的活動也藉此正式揭開序幕。
開幕典禮在新北市 劉和然 副市長和 教育部青年發展署 諶亦聰 副署長代表致詞開場後，緊接著便由來自產業界、公部門和非營利組織的跨界領袖展開兩場高峰對談，針對 AI 席捲下的產業變革、品牌競爭力、青年影響力、未來人才及企業社會責任等關鍵議題，提供同學第一手觀察與過來人經驗分享，鼓勵大家在變化莫測的大環境找到自身定位，勇敢迎接變革，打造屬於自己的時代優勢。
本次論壇榮幸邀請到邁肯行銷傳播集團 張志浩董事長擔任主持人，上半場與談貴賓包括新北市政府青年局 邱兆梅局長、台灣高鐵 顏昭立營業資深副總經理和弘道老人福利基金會 李若綺執行長，四位先進將針對「AI 當前的轉型與創新 X 創造品牌競爭力 X 青年世代如何發揮影響力」等主題展開對談，其中關於AI轉型創新，李執行長分享道：「AI不會取代人的服務，而是幫助我們拓展視野。關鍵在於如何運用更友善的介面與更具人情味的輔助，讓不同世代能夠與AI攜手共創未來的生活」、關於品牌，顏資深副總經理則強調：「高鐵發展新的國民旅遊品牌，想透過ATCC導入更多年輕人想法，讓高鐵不只是移動工具，更是探索台灣的旅遊夥伴」、關於青年影響力，邱局長有感而發：「年輕人具備強大的資訊統整能力，掌握現今社會所需的關鍵技能，鼓勵學生運用自媒體找到志同道合的夥伴，發掘自身影響力」。
下半場則由華碩聯合科技 陳怡君業務副總經理、遠傳電信 資訊暨數位轉型科技群 蔡宏昌副總經理及商周集團 郭奕伶執行長共同就「AI當前的衝擊與機會 X 企業社會責任的實踐 X 未來人才的必備素養」等主題分享看法，其中關於AI的衝擊機會與企業社會責任，陳副總經理談及：「華碩已推出AI應用產品並成立AI委員會，透過客製化程式提升員工生產力並不斷創新，期勉善用科技爭取更耀眼舞台，發揮更大影響力」、蔡副總經理則分享道「遠傳推動AI節能減碳，並不同教育組織合作實踐永續理念並降低能耗、也積極發展遠距醫療，創造醫療平權」、關於未來人才，郭執行長則感性地說：「鼓勵同學培養處理挫折的能力。當對自身期許高、但韌性不足時，容易在挑戰中受挫。因此，關鍵不是不犯錯，而是敢於面對困難，跌倒後能夠再站起來，這才是走到最後的關鍵能力」，最後張董事長也勉勵同學，AI時代來臨，會淘汰的是懶的人，同學除了要學會應用AI，讓AI來幫助自己學習和工作更有效率外，也要更能同理他人並持續保持好奇心。
ATCC全國商業個案大賽自創辦以來，致力於促進產學交流，並提供年輕學子與跨界高層對話交流機會，大賽將持續搭建商業實戰模擬場域，培育具備問題解決能力、創新思維及永續發展意識的新世代人才。
華碩、遠傳電信、新北市政府、台灣高鐵、林堉璘宏泰教育基金會（偕同弘道老人福利基金會）五家議題夥伴精心規畫最具前瞻性、公益性和趨勢發展利基的真實議題，並集結高規格資源與堅強業師陣容，廣邀全國跨領域熱血青年學子組成最強團隊挑戰。五家夥伴投入龐大資源參與ATCC議題合作，和同學們零距離互動交流、傳承經驗與分享實務案例，期能激盪出絕妙創意、催生出可行解決方案，甚至培育創業種子。
ATCC每年結合產官學媒界資源，邀請跨產業、公部門和NPO提出真實議題，由大專在校學生發想解決方案，二十二年來，已經累積逾一百二十五家國內外知名品牌、超過140所大專院校逾4萬7千名學子報名參與，歷屆優秀學子不僅在外商和本土企業皆有優異表現外，更有不少已成功創業，除了已是台灣最具指標性的跨領域學生交流競賽平台外，也堪稱台灣創新創業人才的搖籃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言