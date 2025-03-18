全國最大商賽22屆ATCC盛大開幕 跨界對談AI轉型與未來人才

「ATCC全國大專院校商業個案大賽」至今連續舉辦22年來，已是全國跨產業、公部門和NPO參與層級最高、規模最大、參賽學生最多，且創意成果最豐碩的商業實戰競賽。第22屆ATCC於3月16（日）上午9時假福華文教會館卓越堂隆重舉辦開幕典禮暨跨界領袖關鍵對談，本屆很榮幸邀請華碩、遠傳電信、新北市政府、台灣高鐵、林堉璘宏泰教育基金會（偕同弘道老人福利基金會）等議題夥伴以及商業周刊、邁肯行銷傳播集團、黑松與聯華食品等戰略和協辦夥伴共同合作，歡迎全國跨領域青年學子組隊挑戰真實議題並提出創新解方，為期三個月的活動也藉此正式揭開序幕。

現場滿座來自全國所有熱情參與的參賽團隊。圖／ATCC提供

開幕典禮在新北市 劉和然 副市長和 教育部青年發展署 諶亦聰 副署長代表致詞開場後，緊接著便由來自產業界、公部門和非營利組織的跨界領袖展開兩場高峰對談，針對 AI 席捲下的產業變革、品牌競爭力、青年影響力、未來人才及企業社會責任等關鍵議題，提供同學第一手觀察與過來人經驗分享，鼓勵大家在變化莫測的大環境找到自身定位，勇敢迎接變革，打造屬於自己的時代優勢。

致詞貴賓 新北市 劉和然 副市長 (中)、和與談貴賓 新北市政府 青年局 邱兆梅 局長 (左三)、台灣高鐵 顏昭立 營業資深副總經理 (右三)、弘道老人福利基金會 李若綺 執行長 (左二)、華碩聯合科技 陳怡君 業務副總經理 (右二)、遠傳電信 資訊暨數位轉型科技群 蔡宏昌 副總經理 (左一)以及論壇主持人 邁肯行銷傳播集團 張志浩 董事長暨執行長 (右一)開心合影。圖／ATCC提供

本次論壇榮幸邀請到邁肯行銷傳播集團 張志浩董事長擔任主持人，上半場與談貴賓包括新北市政府青年局 邱兆梅局長、台灣高鐵 顏昭立營業資深副總經理和弘道老人福利基金會 李若綺執行長，四位先進將針對「AI 當前的轉型與創新 X 創造品牌競爭力 X 青年世代如何發揮影響力」等主題展開對談，其中關於AI轉型創新，李執行長分享道：「AI不會取代人的服務，而是幫助我們拓展視野。關鍵在於如何運用更友善的介面與更具人情味的輔助，讓不同世代能夠與AI攜手共創未來的生活」、關於品牌，顏資深副總經理則強調：「高鐵發展新的國民旅遊品牌，想透過ATCC導入更多年輕人想法，讓高鐵不只是移動工具，更是探索台灣的旅遊夥伴」、關於青年影響力，邱局長有感而發：「年輕人具備強大的資訊統整能力，掌握現今社會所需的關鍵技能，鼓勵學生運用自媒體找到志同道合的夥伴，發掘自身影響力」。

上半場論壇現場實況。圖／ATCC提供

下半場則由華碩聯合科技 陳怡君業務副總經理、遠傳電信 資訊暨數位轉型科技群 蔡宏昌副總經理及商周集團 郭奕伶執行長共同就「AI當前的衝擊與機會 X 企業社會責任的實踐 X 未來人才的必備素養」等主題分享看法，其中關於AI的衝擊機會與企業社會責任，陳副總經理談及：「華碩已推出AI應用產品並成立AI委員會，透過客製化程式提升員工生產力並不斷創新，期勉善用科技爭取更耀眼舞台，發揮更大影響力」、蔡副總經理則分享道「遠傳推動AI節能減碳，並不同教育組織合作實踐永續理念並降低能耗、也積極發展遠距醫療，創造醫療平權」、關於未來人才，郭執行長則感性地說：「鼓勵同學培養處理挫折的能力。當對自身期許高、但韌性不足時，容易在挑戰中受挫。因此，關鍵不是不犯錯，而是敢於面對困難，跌倒後能夠再站起來，這才是走到最後的關鍵能力」，最後張董事長也勉勵同學，AI時代來臨，會淘汰的是懶的人，同學除了要學會應用AI，讓AI來幫助自己學習和工作更有效率外，也要更能同理他人並持續保持好奇心。

下半場論壇現場實況。圖／ATCC提供

ATCC全國商業個案大賽自創辦以來，致力於促進產學交流，並提供年輕學子與跨界高層對話交流機會，大賽將持續搭建商業實戰模擬場域，培育具備問題解決能力、創新思維及永續發展意識的新世代人才。

華碩、遠傳電信、新北市政府、台灣高鐵、林堉璘宏泰教育基金會（偕同弘道老人福利基金會）五家議題夥伴精心規畫最具前瞻性、公益性和趨勢發展利基的真實議題，並集結高規格資源與堅強業師陣容，廣邀全國跨領域熱血青年學子組成最強團隊挑戰。五家夥伴投入龐大資源參與ATCC議題合作，和同學們零距離互動交流、傳承經驗與分享實務案例，期能激盪出絕妙創意、催生出可行解決方案，甚至培育創業種子。

ATCC每年結合產官學媒界資源，邀請跨產業、公部門和NPO提出真實議題，由大專在校學生發想解決方案，二十二年來，已經累積逾一百二十五家國內外知名品牌、超過140所大專院校逾4萬7千名學子報名參與，歷屆優秀學子不僅在外商和本土企業皆有優異表現外，更有不少已成功創業，除了已是台灣最具指標性的跨領域學生交流競賽平台外，也堪稱台灣創新創業人才的搖籃。