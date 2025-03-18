國家講座主持人 陳文章二度獲選

教育部昨舉行第廿八屆國家講座、第七屆國家產學大師獎暨第六十八屆學術獎頒獎典禮，台大校長陳文章二度獲頒殊榮，他表示，身為校長，在教學、研究、服務上都要做典範。總統賴清德說，任何致力於讓社會變得更美好的人都是英雄，政府會做高等教育發展的後盾。

今年共有八位國家講座主持人、兩位國家產學大師獎及十七位學術獎得獎人，教育部長鄭英耀表示，得獎者的學術成就是他師法對象，台灣天然資源有限，獲獎人是高等教育發展的推手，讓世界看到台灣的貢獻，更是產業升級的關鍵。

台大校長陳文章二度獲得國家講座主持人，他說，當校長的同時要兼顧教學、研究並不是一件容易的事情，不過他在學術生涯中建立很好的團隊，除了每周固定的實驗室會議，也與國際合作產出研究成果。而作為校長，他認為自己在教學、研究、服務上都要做典範，才能夠帶領學校前進，因此在研究上會對自己有所要求。

國家講座主持人、台大物理學系講座教授林麗瓊談到，國家講座不僅是對個人努力、更是對台灣整體學研環境的肯定，讓學者充分發揮所學，在世界的學術舞台讓台灣被看見。