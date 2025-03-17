只因被制止飲食 龍華科大學生課堂痛毆老師 畫面曝光

龍華科技大學爆出一名男學生因被老師制止在課堂上飲食，憤而出拳攻擊老師，雙方衝突過程男學生不斷以手推打老師臉部，老師被打到踉蹌摔倒、眼鏡噴飛，影片曝光引發議論，許多網友痛批教育到底出了什麼問題，支持老師提告。

一名網友在Dcard貼出一段影片，畫面中一名男老師因在電腦教室上課時阻止一名男學生飲食，該名學生竟出手毆打老師臉部，導致老師踉蹌跌倒、眼鏡被打飛，直到其他同學出聲「不要打了！」並上前拉住男學生，男學生才停下動作，但他眼神依舊凶狠且不斷朝老師嗆聲，隨後摔門離開教室。

原PO表示，影片中出現的是他曾經的老師，他不僅專業、為人也很好，沒想到竟遭學生動粗，這種行為實在令人憤怒，讓人不禁反思現在部分學生的行為是否已過於偏激。目前不清楚涉事學生的科系，也不確定校方是否已介入處理，無論如何這種行為該受到應有的懲處，希望校方妥善處理，維護校園應有的尊師重道與紀律。

影片曝光後引發網友譁然，回應「現在的老師真難當，越來越沒尊嚴」、「打人就是不對，支持校方協助老師提告，捍衛老師權益，都是成年人了應該為自己的行為負責，大學打老師，出社會就是拿刀砍人了」、「這堂課的同學們冷漠到令人擔心」、「學生最基本的尊師重道在哪？旁邊的同學也不幫忙、學校的氛圍真的生病了」、「我們的教育到底出了什麼問題，為什麼學生可以恣意的對老師動手？為什麼旁邊的學生都沒人協助，直到老師眼鏡都被打飛了才有一位同學出來架著施暴者」。

其中一名自稱是當事男學生的網友在底下留言，「首先我承認自己在這次事件中有不當之處，作為學生不應該對老師動手」，但他說這起衝突並非無端發生，當天他手上拿著一個喝完的飲料杯，因老師規定不能將沒吃完的食物帶進教室，但老師指控他在教室飲食，認為老師並未親眼看到他吃東西，而是單憑推測就下結論，且這已不是第一次發生類似情況。