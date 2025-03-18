獨步全國的全雲端校園再創標竿 淡江宣布3.0版啟航 培育AI時代跨域人才

淡江大學全雲端智慧校園再進化！淡江近年在「AI+SDGs=∞」校務發展願景引領下，持續突破高等教育數位化的界限，為學生提供更寛廣且實用的學習環境。葛煥昭校長特別在3月15日舉行的「春之饗宴」校友回娘家活動中，宣布淡江大學與台灣微軟、遠傳電信共同擘劃「Y2025全雲端智慧校園3.0」計畫正式啟動。該計畫不僅延續過往數位淨零轉型的卓越成果，更將深化AI技術應用，為永續校園注入創新的轉型動能，持續引領高等教育數位轉型與永續發展，並為臺灣的智慧永續教育發展貢獻力量。

葛煥昭校長正式宣布啟動淡江大學「Y2025全雲端智慧校園3.0」計畫。 圖／淡江大學 提供

淡江大學15日在淡水校園守謙國際會議中心舉辦的2025春之饗宴「75芳華，春in映淡江」活動，吸引波波校友在雨中登上五虎崗，展現強大的向心力，也為75週年校慶的各項系列活動熱身。葛煥昭致詞時表示，「Y2025全雲端智慧校園3.0」的核心重點規劃涵蓋4大領域，包括「AI雲端校務治理」（Cloud-enabled AI Governance）、「AI引領教學創新」（AI-led Teaching Innovation）、「數位孿生能源管理」（Digital Twins EMS）與「智慧永續產學合作」（Smart SDGs Industry Cooperation）是進化版全雲端校園的4大主軸。

他進一步說明，「這4大領域將積極提升校務治理效率、優化教學品質，並堅定『以學生學習為中心』的理念，培育學生具備『AI+SDGs』跨領域通才能力，奠定堅實的教學場域。」同時，持續結合學術研究能量與產業實務經驗，透過與校友企業、遠傳電信及台灣微軟的緊密合作，推動企業加速加值實踐SDGs。

持續以AI雙軌優化教學與學習環境 全國首座「校務數據中台」即將上線

在校務治理與教學創新方面，淡江大學將打造全國大專校院首座「校務數據中台」，這將即時有效整合校內重要關鍵數據，提供學校決策者精準預測、分析與判斷。此外，在AI與數位學習正革新教育模式的當下，葛煥昭重申淡江大學AI賦能教育的作為，「發展AI知識應用平台，提升教師教學與學生學習，增強學生未來的就業競爭力。同時整合AI應用工具，協助優化教學體驗與品質，有效強化學生學習的環境與成效。」

淡江大學2020年攜手台灣微軟打造全國首創全雲端智慧校園；2022年再與遠傳電信強強聯手，建置全雲端智慧校園2.0；如今3.0版啟動。 圖／淡江大學 提供

淡江領航高教！數位孿生技術驅動智慧能源管理 提升校園永續力

智慧能源管理方面，葛煥昭明確指出，淡江大學將首次運用數位孿生技術，建構可視化實境模型，作為能源管理的監控系統，同時整合太陽能板、充電樁、智慧路燈和安防系統等數據，「透過即時警示提醒機制，有效提升行政應變效率。」此舉將使淡江大學成為全國第一所擁有數位孿生能源管理平台的大專校院，他說，「我們將提供全校教職員工生更佳的永續發展環境。」

校友與產業服務方面，葛煥昭強調，淡江大學將積極打造產學服務平台，整合校內軟硬體及人力資源，「協同校友企業、遠傳電信及台灣微軟，為學生提供高品質的實習機會。」共同發展實際落地的數位轉型解決方案，提供更簡易有效的工具以協助產業務實推動淨零轉型，共同加速加值實踐SDGs。

透過「Y2025全雲端智慧校園3.0」，淡江大學將進一步深化AI技術應用與數位永續發展，持續引領高等教育數位轉型，開創未來智慧校園新典範。

2023年淡江大學攜手台灣微軟、遠傳電信聯手打造全國首座永續雲啟動儀式。 圖／淡江大學 提供