不用考醫學系就能選修 新北與陽交大、北榮開線上課

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聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局透過大學與高中共創線上學習（UHCOOL）計畫，與陽明交大及台北榮總跨域合作。圖／新北教育局提供
新北教育局透過大學與高中共創線上學習（UHCOOL）計畫，與陽明交大及台北榮總跨域合作。圖／新北教育局提供

為深化高中生對醫學領域認識，新北市教育局今與國立陽明交通大學、台北榮民總醫院，共同推出「醫學概論」線上課程，4月8日舉辦全市課程說明會，並於今年8月上線，提供新北市高中生選修，讓學生透過大學、醫院的專業資源，探索醫學領域。

教育局長張明文說，新北透過大學與高中共創線上學習（UHCOOL）計畫，與陽明交大及台北榮總跨域合作，其中醫學概論由陽明交大醫學院、台北榮總20餘位教授與臨床醫師共同設計，並與新北市內7所公私立高中教師團隊共議協作，內容涵蓋基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與智慧醫療四大主題。

陽明交大校長林奇宏說，本次課程採用問題導向學習（PBL），透過真實醫療案例，如COVID-19確診、未婚懷孕、兒童虐待、急性淋巴性白血病、高山症引發肺水腫、毒品濫用、心室顫動及腦中風等，讓學生從疾病成因、診斷與治療的角度探究，結合智慧醫療應用，拓展醫學知能與視野。

參與「醫學概論」課程共備的新店高中主任張惠芝分享，這門課程讓高中生有機會接觸醫學領域專業知識，對於有志從事醫學相關領域的學生來說，是非常寶貴的學習機會。

教育局表示，完整課程資訊與教學資源，包括教學影片、教案、測驗評量等，預計在114學年度公告於「ewant育網開放教育平台」，教師可依學生學習需求靈活運用，搭配實體體驗與線上教學，提升學生學習成效。此外，各類課程陸續會在3月至6月推出，歡迎親師生前往「新北市高中與大學共創學習媒合平臺」(https://learningcollaboration.org/)查詢。

新北教育局透過大學與高中共創線上學習（UHCOOL）計畫，與陽明交大及台北榮總跨域合作。圖／新北教育局提供
新北教育局透過大學與高中共創線上學習（UHCOOL）計畫，與陽明交大及台北榮總跨域合作。圖／新北教育局提供

醫學院 陽明交大

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