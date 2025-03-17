快訊

冷！周三至周五清晨更冷 北市「這2區」低溫恐跌破10度

MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

比特犬2度開窗跳車咬人 飼主養逾10年：不排除安樂死

賴總統：高教多元創新是促進國家進步動力

中央社／ 台北17日電
賴清德總統（如圖）圖為17日下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。聯合報系記者黃義書／攝影
賴清德總統（如圖）圖為17日下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。聯合報系記者黃義書／攝影

總統賴清德今天表示，高教的多元創新是促進國家進步和社會繁榮的動力，政府會做高教發展的後盾，營造更好的教學環境，並持續投資技職教育，讓更多隱形冠軍成長茁壯。

教育部今天舉行第28屆國家講座主持人、第7屆國家產學大師獎暨第68屆學術獎頒獎典禮，共有8名國家講座主持人、2名國家產學大師獎、17名學術獎得獎人，總統賴清德、行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀等人出席。

賴總統致詞時提到，今天所有獲獎者在學術研究、產學研發等方面長期耕耘，專業、熱忱、創新缺一不可，能夠獲獎實至名歸；而得獎者除了創造個人研究，更促進台灣進步發展，致力於讓社會變得更美好的人都是英雄。

「人才是國家競爭力的根本」，賴總統指出，高教的多元創新是促進國家進步和社會繁榮的動力，這也仰賴於產官學研的跨領域和跨世代交流合作。

賴總統表示，他先前在全國大專校長會議中提及，政府會做高教發展的後盾，營造更好的教學環境，例如教育部推動高教深耕計畫第2期，協助大學依優勢領域發展多元特色；另外還推動玉山學者計畫，延攬國際優秀人才，政府也會繼續投資技職教育，幫助技職人才發揮專才，讓更多隱形冠軍成長茁壯。

卓榮泰表示，教育是主導台灣向上發展的重要力量，青年也是國家的未來，政府也用實際政策支持高教和技職發展；賴總統更打造青年百億海外圓夢基金，鼓勵青年到海外學習想學的或是國家需要青年學的，現在已超過2600人報名，希望能讓更多青年和世界連結。

賴清德 青年 高教深耕計畫

延伸閱讀

府院黨全力推大罷免 朝野都互相消耗

桃園宣講激勵大罷免 卓榮泰酸6藍委刪預算要補助：有天良嗎？

「武統就是暴力」陸配被廢居留許可 卓榮泰強硬表態：台灣不歡迎這種人

批砍預算外長出不了國 卓榮泰：難怪最近常在台北遇到林佳龍

相關新聞

賴總統：高教多元創新是促進國家進步動力

總統賴清德今天表示，高教的多元創新是促進國家進步和社會繁榮的動力，政府會做高教發展的後盾，營造更好的教學環境，並持續投資...

招考作文千篇一律「至親身亡」 老師、補習班都有責？

延平中學國中部3月15日舉行入學考，其中國文作文題目《那一天，我流下了眼淚》挑戰學生「敘述故事的能力」，據聞當天許多考生親人「被過世」；2015年國中教育會考寫作題目《捨不得》，也有許多考生的爺爺奶奶「被賜死」，凸顯教學現場3大困境，從老師、父母，到補習班都有責。...

批沒諾貝爾獎丟臉 吳誠文：盼破除論文發表數迷思

國科會主委吳誠文日前在大專校院校長會議上，批評台灣學界未有諾貝爾獎得主「真是丟臉」。今有立委在立法院教育及文化委員會上關...

星期評論／蔣萬安解鮮乳難題 成中央照妖鏡

「班班喝鮮奶」政策本是美意，中央急就章導致民怨喊卡，台北市長蔣萬安找到解方推「生生喝鮮乳」，卻換來行政院長卓榮泰一句酸話...

第2屆青志獎名單出爐 青年署鼓勵青年投入志願服務

教育部青年發展署鼓勵青年朋友投入志願服務，多年來推動志工團隊競賽，表揚績優青年志工團隊與運用單位。「青志獎」邁入第2年，...

得獎小太陽最想當有錢人 蕭美琴期許要用品德當指南針

副總統蕭美琴今天出席全國普仁獎頒獎典禮，肯定得獎的「小太陽」面對困境，仍保持積極、樂觀態度的生命故事，並祝福小太陽有一天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。