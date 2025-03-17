台灣高教聯誼會成立 將邀25名諾貝爾得主來台

國內數所大學共同成立「台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會」，並邀請企業加入，預計今年11月至明年4月間，將邀請25名諾貝爾獎得主來台訪問。

台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會今天發布新聞稿指出，為邀請諾貝爾獎得主來台交流並建立長期合作，在產官學研各界支持下，「台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會」於3月15日成立，盼利透過與國際頂尖學者的互動，提升台灣的高教研發能量及國際影響力。

台灣大學校長陳文章在聯誼會成立會議中提到，透過光寶科技創辦人宋恭源熱心資助和中研院院士李遠哲鼓勵下，台大和世界和平基金會討論開展「台灣橋梁計畫」，政府對此事也相當關心，總統賴清德也期盼國內能有更多大專受益於此系列活動。

陳文章也與有興趣參與「台灣橋梁計畫」的數間大學共同商議成立台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會，並獲得宋恭源同意，提高資助該計畫的規模。

聯誼會將於2025年11月至2026年4月間，與中研院透過世界和平基金會共同邀請25名諾貝爾獎得主來台，到多所大學和中研院訪問和演講，包含經濟學獎、物理學獎、化學獎、生醫獎、和平獎等，首名應「台灣橋梁計畫」來台的諾貝爾獎得主，將於今年11月於台灣大學發表演說。

為整合各界資源，聯誼會除大專外，也邀請企業及法人加入，目前有17所大學、14家企業和工研院加入，預計每家企業和法人成員每年捐助新台幣150萬元，至少持續5年；聯誼會的成立會議中，也推選台大校長陳文章擔任會長，中國醫藥大學校長洪明奇、成功大學校長沈孟儒、富邦人壽董事長林福星擔任副會長。

聯誼會指出，未來即使「台灣橋梁計畫」結束，聯誼會仍持續促成各大學和研發機構邀請諾貝爾獎級的大師來台，強化台灣高教及產學研機構與國際頂尖學術機構間的科研合作，促進研究與技術交流、合設實驗室及研究中心等，支持台灣高教在前瞻科研等領域持續推進。