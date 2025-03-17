快訊

影／台中母女逛誠品被當賊5警包圍 市警局長道歉了

「新品種超巨菊花」長2隻腳到處跳 專家揭罕見高貴身價

又是牠「故技重施」！11天前才開窗跳車狂咬騎士 比特犬今再犯

台灣高教聯誼會成立 將邀25名諾貝爾得主來台

中央社／ 台北17日電

國內數所大學共同成立「台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會」，並邀請企業加入，預計今年11月至明年4月間，將邀請25名諾貝爾獎得主來台訪問。

台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會今天發布新聞稿指出，為邀請諾貝爾獎得主來台交流並建立長期合作，在產官學研各界支持下，「台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會」於3月15日成立，盼利透過與國際頂尖學者的互動，提升台灣的高教研發能量及國際影響力。

台灣大學校長陳文章在聯誼會成立會議中提到，透過光寶科技創辦人宋恭源熱心資助和中研院院士李遠哲鼓勵下，台大和世界和平基金會討論開展「台灣橋梁計畫」，政府對此事也相當關心，總統賴清德也期盼國內能有更多大專受益於此系列活動。

陳文章也與有興趣參與「台灣橋梁計畫」的數間大學共同商議成立台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會，並獲得宋恭源同意，提高資助該計畫的規模。

聯誼會將於2025年11月至2026年4月間，與中研院透過世界和平基金會共同邀請25名諾貝爾獎得主來台，到多所大學和中研院訪問和演講，包含經濟學獎、物理學獎、化學獎、生醫獎、和平獎等，首名應「台灣橋梁計畫」來台的諾貝爾獎得主，將於今年11月於台灣大學發表演說。

為整合各界資源，聯誼會除大專外，也邀請企業及法人加入，目前有17所大學、14家企業和工研院加入，預計每家企業和法人成員每年捐助新台幣150萬元，至少持續5年；聯誼會的成立會議中，也推選台大校長陳文章擔任會長，中國醫藥大學校長洪明奇、成功大學校長沈孟儒、富邦人壽董事長林福星擔任副會長。

聯誼會指出，未來即使「台灣橋梁計畫」結束，聯誼會仍持續促成各大學和研發機構邀請諾貝爾獎級的大師來台，強化台灣高教及產學研機構與國際頂尖學術機構間的科研合作，促進研究與技術交流、合設實驗室及研究中心等，支持台灣高教在前瞻科研等領域持續推進。

橋梁 聯誼 諾貝爾獎

延伸閱讀

英國QS公布2025世界大學學科排名 台大7領域進入世界前50

QS世界大學學科排名 陸位列世界第3

Cheers2025大學校長互評 中部兩私立大學進前十

金門千人宗教交流團 前進湄洲、賢良港媽祖廟進香

相關新聞

批沒諾貝爾獎丟臉 吳誠文：盼破除論文發表數迷思

國科會主委吳誠文日前在大專校院校長會議上，批評台灣學界未有諾貝爾獎得主「真是丟臉」。今有立委在立法院教育及文化委員會上關...

星期評論／蔣萬安解鮮乳難題 成中央照妖鏡

「班班喝鮮奶」政策本是美意，中央急就章導致民怨喊卡，台北市長蔣萬安找到解方推「生生喝鮮乳」，卻換來行政院長卓榮泰一句酸話...

第2屆青志獎名單出爐 青年署鼓勵青年投入志願服務

教育部青年發展署鼓勵青年朋友投入志願服務，多年來推動志工團隊競賽，表揚績優青年志工團隊與運用單位。「青志獎」邁入第2年，...

得獎小太陽最想當有錢人 蕭美琴期許要用品德當指南針

副總統蕭美琴今天出席全國普仁獎頒獎典禮，肯定得獎的「小太陽」面對困境，仍保持積極、樂觀態度的生命故事，並祝福小太陽有一天...

康軒砸3千萬 經典角色進軍動畫

陪伴孩子成長逾廿年的「紅豆妮」與「綠豆兵」，是康軒漫畫「碰碰紅綠豆」的經典角色，為讓孩子可以全新的形式學習，康軒文教斥資...

首創教育IP跨足動畫 康軒斥資三千萬打造3D碰碰紅綠豆

大小朋友都不陌生、已陪伴孩子成長逾20年的「紅豆妮」與「綠豆兵」，是康軒漫畫《碰碰紅綠豆》的經典角色，為讓孩子可以全新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。