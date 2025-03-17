批沒諾貝爾獎丟臉 吳誠文：盼破除論文發表數迷思

國科會主委吳誠文日前在大專校院校長會議上，批評台灣學界未有諾貝爾獎得主「真是丟臉」。今有立委在立法院教育及文化委員會上關心此事，立委指出，台灣學界長期受論文升等制度影響，缺乏長期研究與國際交流，期盼國科會推動改革。吳誠文強調，此言是為提醒大學檢討機制，避免過度追求論文數量影響研究發展，國科會持續支持基礎研究，未來將盡力提升研究計畫額度與主持費，並與教育部合作改善學界待遇。

吳誠文日前出席大專校院校長會議，提到全國科研經費、基礎科研預算皆有成長，讓大學無後顧之憂，且台灣經濟實力已非小國，但本土努力了幾十年仍未有諾貝爾獎得主，批評「真是丟臉」，引發熱議。立法院教文會邀請吳誠文列席報告業務概況並備質詢，又被問到此事，吳再次強調，這句話是提醒大學校長要檢討機制、自我鬆綁。

立委羅廷瑋指出，在現行制度下，教授為了升等拚論文數量，沒有長期研究，且國際學術交流不足，我國學者身在頂尖國際組織比率低。不過，做研究是馬拉松，非靠單打獨鬥就能成功，盼吳誠文能協助改革，透過制度改善現況。

吳誠文表示，國科會長期支持多年期研究，所以「沒有長期研究」不是理由，重點是大學自行設定標準，以論文發表數量判斷對老師的獎勵，這種自我限制的做法是不對的。論文發表是傳遞研究成果的管道之一，公開演講、參加討論會也是，期待能破除論文發表數的迷思。

立委柯志恩也同意，把論文產量當成升等指標並不公平，太多學者為了拿到研究獎勵，有很多自己的「撇步」，為了符合指標不好好深化研究。不過，要拿諾貝爾獎必須在基礎研究投入更多心力，國科會基礎研究經費雖有增加，但占比從2014年的31％，下降到2023年的26％，目前投注最多的是「技術發展」項目。

吳誠文解釋，投注最多在技術發展，是因應用研究人口增加多，而基礎研究的人力、數量變化不大，其實人均研究經費都增加。國科會將盡力提升學者研究計劃額度、主持費，至於教育體系的薪資問題，則盼教育部一起努力。