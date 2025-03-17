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星期評論／蔣萬安解鮮乳難題 成中央照妖鏡
「班班喝鮮奶」政策本是美意，中央急就章導致民怨喊卡，台北市長蔣萬安找到解方推「生生喝鮮乳」，卻換來行政院長卓榮泰一句酸話「很好啊，地方政府應該這麼做」，不只令地方政府心寒，更讓酪農看清中央「甩手掌櫃」模樣。
喝鮮乳政策照顧學童健康，更幫本土酪農解決紐西蘭零關稅下的生計問題，蔣萬安上周再度南下雲林、彰化，考察本土酪農的鮮乳生產狀況，從養乳牛、生產過程逐一了解，確保北市政策乳源供應無虞，也幫學童視察食安品質，讓家長安心。
考察另一個目的，台北市雖身為消費端，但地方首長願下鄉表達對台灣酪農的關心協助，當場就有酪農向蔣萬安道謝，要政府別因黨派、色彩有不同政策，這一句酪農小老百姓的心聲，忙著為大罷免「添柴火」的卓揆聽到了嗎？
其實，蔣萬安去年11月26日就親赴行政院會，開出第一槍，盼由縣市政府因地制宜續辦，但卓榮泰、政委馬永成等人未深入了解蔣萬安的政策布局，反而接連與蔣萬安開槓、過招，還強調超商供貨無法負荷等問題，但蔣萬安後續不僅親自拜會通路業者，還有大老闆直接說「架上一定規格以內的牛奶，都可以開放讓小朋友來領」，力解中央所謂「難題」。
如今首都當領頭羊後，嘉義、彰化等縣市學童也可以喝到鮮乳，面對中央的酸言酸語，蔣萬安一句「成功的人找方法，失敗的人找藉口」，也成了中央逃避問題的照妖鏡。
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