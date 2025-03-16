第2屆青志獎名單出爐 青年署鼓勵青年投入志願服務

教育部青年發展署鼓勵青年朋友投入志願服務，多年來推動志工團隊競賽，表揚績優青年志工團隊與運用單位。「青志獎」邁入第2年，見證青年志願服務品牌化的里程碑，讓每位志工的善念與行動被看見，並期待激發更多青年走向社會實踐之路。為期兩天的決選競賽與頒獎活動於今日落幕，來自全台各地跨域、跨校的青年志工齊聚一堂，逾300多人共襄盛舉。

青年署表示，第2屆青志獎仍然競爭激烈，共收到106組優秀青年志工團隊報名資料，計有29組大專校院與社會青年團隊、20組高中職團隊，以及6組績優運用單位脫穎而出，進入決選。服務主題涵蓋偏鄉教育、科學推廣、環境保育、社區營造與文化服務等，參與團隊橫跨不同領域、跨校合作與多元社群。

經過決選審查，最終由夢想起飛偏鄉教育青年服務團、跟著我做絕對隊、蕃薯球志工隊、SB運動團隊獲得「樂苗新秀獎」；結合專業投入志願服務的修蛋吉咧-青年志工團、復旦高中科技服務志工-未來之翼、希望工程學習輔導團隊、大愛無國界 永續地球村-後山好靚隊、松山高中紅十字青少年服務隊、杏服醫學服務隊、輔仁大學服務學習種籽志工隊、台語巢、北藝大藝術服務隊、緊急醫療救護社、島語實驗室等獲得「志能運用獎」；台灣青少年西洋棋志工團、High School Soap Lab、華僑高中根與芽志願服務社團、北醫醫學教育啟蒙服務隊、台灣公衛學生聯合會YENHA計劃小組、上醫醫療服務隊獲得「績優服務獎」；傳承服務精神、行動服務多年的內農機車志工服務隊-社區守護計畫、台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊則獲得最大獎「青年志霸獎」。

另外，為鼓勵青年志工運用單位發揮領導與培育，帶領青年創造社會影響力，青志獎亦設置「績優運用單位獎」。本次獲獎計有「台灣島語文化教育協會」、「社團法人臺灣兒少玩心教育協會」、「社團法人臺灣省大專青年服務協會」、「財團法人愛網全人關懷社會福利慈善事業基金會」、「蒲公英希望基金會」，以及「財團法人聯詠科技教育基金會」等6個單位，長期推動志願服務的深耕與發展，以多元媒介與資源鼓勵青年志工投入不同領域議題，是青年志工的強力後盾。

青年署除了肯定每位青年志工的付出，並鼓勵更多青年志工投入服務行動。青志獎不只是表揚優秀的志工團隊，更像是一面溫暖的鏡子，反映出青年如何以具體行動改變世界，為社會編織出柔軟而堅毅的力量。