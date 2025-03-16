得獎小太陽最想當有錢人 蕭美琴期許要用品德當指南針

副總統蕭美琴今天出席全國普仁獎頒獎典禮，肯定得獎的「小太陽」面對困境，仍保持積極、樂觀態度的生命故事，並祝福小太陽有一天變成大太陽，期許大家相信自己的價值，透過努力跟堅持實現夢想。

靈鷲山慈善基金會以獎勵品德為宗旨，2003年設立普仁獎，2010年起增設全國普仁獎。今年全國普仁獎頒獎典禮安排在新北市貢寮區福容飯店福隆舉辦，表揚75名品德優秀的「小太陽」。

蕭美琴說，教育可以翻轉人生，也是幫助下一個世代面對未來人生的工具。今天在會場得知很多小太陽的願望，第一個是「有錢人」，但她要提醒再怎麼有錢，再怎麼有權力，如果少了品德的指南針，最後只是會傷害自己，傷害別人。

蕭美琴表示，昨晚特別看了小太陽們的故事，覺得非常的感動。每個人都有不一樣的人生際遇，每個小朋友面臨不一樣的挑戰，但是樂觀、正面的人生態度，還有展現出責任感、紀律及對周遭朋友、家人和師長的關懷感恩，都讓小太陽成為獨一無二，令人敬重，非常了不起的典範。

蕭美琴說，人生就是不斷學習的過程，有時候覺得碰到好大的困難，讓人很難過，想要放棄的時候，有人也許牽一下你的手，給你鼓掌一下，或者是帶著微笑來跟你們相互的加油，其實這些難關都是可以克服的。有一天小太陽也會變成大太陽，要相信自己的價值，夢想有一天會透過努力跟堅持實現。