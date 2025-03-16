康軒砸3千萬 經典角色進軍動畫

陪伴孩子成長逾廿年的「紅豆妮」與「綠豆兵」，是康軒漫畫「碰碰紅綠豆」的經典角色，為讓孩子可以全新的形式學習，康軒文教斥資逾三千萬，將平面漫畫人物轉化為立體動畫，昨日首映會博得滿廳孩童的笑聲。

碰碰紅綠豆已連載逾廿年，是許多孩子的童年回憶。為了將內容更多元呈現，康軒文教攜手曾與「進擊的巨人、「哪吒二」合作過的冉色斯動畫，將漫畫「動漫化」，其內容多元，有時下科技發展最夯的機器人、ＶＲ虛擬實境，更有熱力學等科普教育，是首個跨足動畫的本土教育ＩＰ，將於三月廿八日下午五點在公視首播。

昨日「碰碰紅綠豆」首映會雖只有播出兩集，但已讓現場大小朋友看得入迷，逗趣的劇情設計讓現場笑聲不斷，康軒文教還安排「紅豆妮」與「綠豆兵」與小朋友一起唱唱跳跳。

康軒文教董事長李萬吉表示，此次重金將平面角色「立體化」，期待透過全新的形式，讓更多孩子在輕鬆歡樂的兒童節目中得到生活啟發。李也說，這是本土教育ＩＰ邁向新媒體重要一步，期待有機會將作品推向國際，七月將赴日參加內容產業展，未來也將到法國和埃及參展。

冉色斯動畫執行長姚孟超說，過往較少與本土原創ＩＰ合作，此次能將過往為國際效力的頂尖技術帶回台灣，除了感動，也希望透過此動畫讓國際看到台灣的軟實力，藉此帶動本土原創ＩＰ的創作。