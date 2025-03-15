首創教育IP跨足動畫 康軒斥資三千萬打造3D碰碰紅綠豆

大小朋友都不陌生、已陪伴孩子成長逾20年的「紅豆妮」與「綠豆兵」，是康軒漫畫《碰碰紅綠豆》的經典角色，為讓孩子可以全新的形式學習，康軒文教斥資逾3千萬，將2D漫畫人物轉化為3D動畫，並於今日舉辦首映會。搶先試映的內容博得滿廳孩童的笑聲，魅力可以想見。

《碰碰紅綠豆》已連載超過20年，是許多孩子的童年回憶。為了將內容更多元呈現，康軒文教攜手曾與《進擊的巨人》、《哪吒2》合作的冉色斯動畫，將漫畫「動漫化」，成為首個跨足動畫的本土教育IP，其內容取材多元，有時下科技發展最夯的機器人、VR虛擬實境，更有熱力學等科普教育，要讓孩童「零負擔」學習。目前第一季13集已完成製作，將在3月28日下午5點於公視首播，第二季也如火如荼製作中，未來還將推出閩南語版本。

康軒文教董事長李萬吉表示，此次將內容透過動畫方式呈現，是拓展IP產業的重要里程碑，康軒一直在服務教材、讀物出版，此次重金將平面角色「立體化」，就是期待透過全新的形式，讓更多孩子在輕鬆歡樂的兒童節目中得到生活的啟發。李也說，這是本土教育IP邁向新媒體的重要一步，期待有機會將此作品推向國際，除了7月將赴日本參加內容產業展，未來也將進軍法國和埃及等國參展。

透過3D技術，為觀眾帶來全新視覺體驗的功臣冉色斯已在動畫產業深耕29年。冉色斯動畫執行長姚孟超坦言，過往較少有與本土原創IP合作的經驗，此次能將過往為國際效力的頂尖技術帶回台灣，除了感動，也希望透過此動畫讓國際看到台灣的軟實力，也能藉此帶動本土原創IP的創作。

動畫導演蘇俊旭則說，要將原著只有短短3至4頁的內容轉譯成動畫並非易事，不僅要保留原作的趣味故事，更要讓角色表情生動、動作流暢，為此，團隊花了近2年的時間將動畫的世界觀、角色的性格設定完整，也才有今日大家看到嚴以律己、仿似糾察隊的「紅豆妮」，以及古靈精怪卻又不失可愛的「綠豆兵」。

小公視兒少中心主任林瓊芬今也到場表示支持。林說，漫畫變動畫只差一個字，但其成本差距可能達百倍，感謝康軒願意加碼投入對兒少內容的資源，雖然所費不貲，但她也說這是一個「明智」的決定。她指出，自去年小公視開播後，公視的品牌好感度也有所提升，顯現市場對兒少內容是有需求且期待的，這是一條充滿機會的路，未來會和康軒一起往前走。