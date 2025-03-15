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「越接近生活的文化越吸引人」 李遠走訪苗栗文化基地

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
擁有百年歷史的振發帽蓆行，以苑裡三角藺草為材料，發展出提袋、草蓆、坐墊等手工編織品。圖／文化部提供
擁有百年歷史的振發帽蓆行，以苑裡三角藺草為材料，發展出提袋、草蓆、坐墊等手工編織品。圖／文化部提供

為實踐「生活就是文化」目標，文化部自去年底開放申請百大文化基地，計有1015件申請。在4月公布評選結果前，文化部長李遠持續走訪全台各地的文化基地，今到訪苗栗有感而發道，「越接近生活的文化，就越能吸引人」。

李遠今參觀長期在苑裡蹲點扎根的「苑裡掀海風」，以及苗栗現存唯一仍保有以手擠坯技術製作大型甕缸的銅鑼窯。他說，苑裡掀海風及銅鑼窯從最接近在地的文化而生，不管是書店、藺草帽、菜市場、音樂、甕缸，都讓文化與生活、產業緊密結合。下個月將百大文化基地選出後，文化部會積極展開與經濟部、教育部等各部會密切合作投注資源，實踐「生活就是文化」、「人人都是文化人」目標。

苑裡第一家獨立書店「苑裡掀海風」的創辦人之一也是現任苑裡鎮長劉育育，她與另一位創辦人林秀芃介紹，「掀海風」由獨立書店作為基地，以掀書、雙腳走讀、品嚐食物推動閱讀，也從書店出發往外擴展，與在地合作教育活動「苑裡教芋部」、辦理「海風祭」等，鼓勵青年回鄉協助農友推廣友善農產、為在地學生課輔、參與每年重要的藝術祭典。

李遠也參與書店設計的走讀行程，從百年藺草振發帽蓆行、台灣音樂家郭芝苑故居、苑裡菜市場歷史建築。「聞到房子裡的藺草香，我就知道夏天來了」，李遠在帽蓆行時說，藺草帽是極具台灣特色的產業，從道卡斯族的編織技術、材料，到日治時期產業化後，藺草成為許多台灣人的回憶。

李遠第二站去到訪銅鑼窯。銅鑼窯的第三代接班人張維翰說，回鄉12年，他努力從基礎學起，當工廠由10個師傅到沒有師傅，他仍然不放棄，開始學習申請農村技藝保存、地方創生等計畫，除了工廠經營積極轉型，張維翰也擔任銅鑼窯青年創業基地負責人，該基地推廣、傳承銅鑼的故事及文化，近年更成立銅鑼灣1895文化生活館，進一步成為銅鑼文化及地方創生的重要基地。

文化部表示，百大文化基地在自主參加徵選，以及縣市政府、部會與委員推薦後，共有1015件候選名單進入評選，經21個各領域專業委員評選後，共有205個單位進入決審。後續將於3月底前完成決選，4月初公告評選結果於「文化地圖」網站，並在5月初辦理第一屆百大文化基地發表會。

銅鑼窯為傳承三代的老窯廠，生產花盆、醃甕、醬油缸、茶具等，兩代窯主張世浩（右1）及張維翰（中）帶領文化部長李遠（左2）等人參觀廠內瓦斯窯。圖／文化部提供
銅鑼窯為傳承三代的老窯廠，生產花盆、醃甕、醬油缸、茶具等，兩代窯主張世浩（右1）及張維翰（中）帶領文化部長李遠（左2）等人參觀廠內瓦斯窯。圖／文化部提供
銅鑼窯第三代窯主張維翰（右）說明手擠胚常搭配手勢「七」進行，並帶領文化部長李遠（左）實際體驗。圖／文化部提供
銅鑼窯第三代窯主張維翰（右）說明手擠胚常搭配手勢「七」進行，並帶領文化部長李遠（左）實際體驗。圖／文化部提供

文化部 李遠 獨立書店

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