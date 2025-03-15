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2025童趣學習嘉年華今登場 侯友宜：再打造2旗艦型幼兒園

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「2025新北市童趣學習嘉年華」今在新北市民廣場熱鬧登場。記者江婉儀／攝影
「2025新北市童趣學習嘉年華」今在新北市民廣場熱鬧登場。記者江婉儀／攝影

「2025新北市童趣學習嘉年華」今在新北市民廣場熱鬧登場，現場近百個特色攤位，市長侯友宜出席活動時表示，將持續增設公共化幼兒園、2026年預計完成興建2座全國最大旗艦型幼兒園、積極推動創新幼教課。

嘉年華以沉浸式學習體驗為概念，從場景設計到活動安排將會場打造成一座大型互動式幼兒園，分為六大主題展區、包括親子共讀、身體動作發展、音樂律動遊戲、美感創意手作、在地文化體驗及特色多元課程等。

此外，現場特別設有學前程式教育與AI體驗攤位，透過遊戲互動讓孩子初步接觸科技與邏輯思維，體會數位學習的樂趣；舞台區有超過10組幼兒園師生帶來音樂、舞蹈及健康操等精彩表演，更安排闖關抽獎活動，為活動增添熱鬧氛圍。

侯友宜表示，新北自2019年迄今已增設245班公共化幼兒園，提前達成6年增設150班目標，並計畫8年內增達300班；興建2座全國最大18班規模的非營利幼兒園，將於114及115學年度招生；並已完成設置公共托育中心達126處，提供優質學習成長環境。同時，新北市持續推動幼兒體適能教育，攜手國際幼教專家合作引入幼兒運動遊戲，讓運動助力孩子健康成長。

教育局表示，首度辦理的幼教童趣學習嘉年華，吸引超過5000名家長與幼兒參與，共同見證新北市幼教的卓越成就；接下來，教育局將於3月29日在江翠國小舉辦「SEL社會情緒教育親子共學趴」，邀請知名兒童劇團-偶偶偶劇團演出，透過趣味劇情及角色互動讓孩子人際互動，覺察情緒並做出適當的回應與表達。

「2025新北市童趣學習嘉年華」今在新北市民廣場熱鬧登場，現場近百個特色攤位。記者江婉儀／攝影
「2025新北市童趣學習嘉年華」今在新北市民廣場熱鬧登場，現場近百個特色攤位。記者江婉儀／攝影
「2025新北市童趣學習嘉年華」今在新北市民廣場熱鬧登場，現場近百個特色攤位。記者江婉儀／攝影
「2025新北市童趣學習嘉年華」今在新北市民廣場熱鬧登場，現場近百個特色攤位。記者江婉儀／攝影

侯友宜 幼兒園 幼教 新北

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