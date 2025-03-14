台美高教國際事務主管交流 促語言教育合作

台灣40餘所大學與美國16所大學代表，今天在台北舉辦「2025台美國際事務主管圓桌會議」，共同探討雙邊教育交流，尤其是華語、英語教育的合作。

由高等教育國際合作基金會（高教基金會）與學術交流基金會（Fulbright Taiwan）合辦的「2025台美國際事務主管圓桌交流會」，今天在台北舉行，雙方共有近70名代表與會。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟致詞表示，台美高等教育交流已數十年，累計簽訂超過2000項校際學術合作協議，目前赴美留學的台灣學生超過2萬名，而來台的美國學生近4000名。

李毓娟指出，自從2020年啟動「台美教育倡議」，雙方語言教育合作更趨緊密，教育部推動的優華語計畫，去年促成18所大學與58間美國學術機構合作，並有超過70名華語教師與助教赴美授課。

學術交流基金會執行長那原道（Randall Nadeau）表示，透過與各校共同舉辦講座、短期營隊活動，探討EMI（全英語教育）、華語教育與文化交流等議題。那原道更強調，期望透過每年規劃美國國際教育主管團訪台，持續深化台美教育合作。

高教基金會董事長吳正己表示，美國是台灣高教的重要合作夥伴，期許雙方擴大對華語及雙語計畫的支持，提升學者與學生的交換機會，並強化半導體等重點領域的科研合作。