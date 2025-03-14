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護童拒二手菸 新北淡水議員爭取落實無菸校園環境
過去常常有民眾向新北市議員鄭宇恩反應，新北市淡水區，新市鎮校園周圍不時有民眾吸菸，造成二手菸隨風飄進教室，危害學童們的健康及發育，為了讓學童有安全衛生的學習環境，議員鄭宇恩就邀請相關單位，到新市鎮淡海國小校園外圍，進行現場會勘，希望能夠加強廣宣，學校周圍禁止吸菸，以避免影響孩童。
市議員鄭宇恩表示，為了確實完善校園周遭無菸環境，日前邀集里長、淡海國小、社會局、教育局、衛生局、淡水區公所一同現勘，釐清各場所權管單位，決議於崁頂幼兒園停車場，由淡水區公所及教育局共同負擔經費設置禁菸牌面於顯眼處。淡海國小及公托周遭也將廣設禁菸標示，以警示民眾切勿於此吸菸。
其實新北市高級中等學校以下學校校門口、家長接送區及周邊人行道，早就被列為禁菸場所，違者可罰新台幣兩千元以上一萬元以下罰鍰，再加上淡水區崁頂里人口不斷湧入，近年正不斷充足教育資源，有淡海國小、公托、崁頂幼兒園 ，及前陣子剛宣布的新市鎮新設國中，但卻收到家長的憂心反應，因此市議員也希望，藉由加強牌面宣導，還給學童能夠健康成長的無菸環境，切勿以身試法。
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