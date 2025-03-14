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雙北高中教師甄選 114學年度缺額公告

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線報導

新北教育局近日公告114學年度高中教師聯合甄選簡章，今年共開35科、126名缺額，較去年增10名額。教育局指出，除本土語、雙語、體育類科認證可加分外，及師鐸獎得主直接進入複試，今年新增114全學年在新北的代理教師，報考115學年度時也可加分。

新北市高中教甄今年共開缺35個科目、126名缺額，含一般科共18科99個缺額、職業類科共17科27個缺額。初試採線上報名自3月17日至3月21日止，初試（筆試）為4月26日，5月8日將公告初試錄取名單；複試報名為5月18日於海山高中現場報名，複試（試教、實作）是6月14日。

教育局表示，近年高中聯合教師甄選提供多元加分機制，具有本土語（含閩語、客語、原住民語或台灣手語）專業認證，報考非相關科目初試額外加1至2分；具備雙語能力者（英文檢定達CEFR B2等級以上或修畢雙語教學專長學分），報考非英語文科目額外加2分；所有加分條件，均以增額方式錄取複試。

新北教育局長張明文說，凡114學年度高中教甄獲複試備取考生，若未能錄取正式教師，並114學年度在新北市公立高中擔任全學年代理教師，報考115學年度高中教甄時，將在教甄初試總成績加分。

台北教育局指出，各校所需老師專長不同，從聯招改為各校各自獨招，113學年度開缺數為171名錄取158人，下學年度預計開缺數為134名，預計3月底各校會開始公告簡章，4月報名。

代理教師 教育局

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