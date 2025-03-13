快訊

畜牧司前司長遭彈劾 陳吉仲出聲力挺！稱雞蛋過剩是因「政治操作」

準備大賺一筆？川普關稅大刀釀股市崩盤 「這些人」卻老神在在

賴總統恢復軍事審判制度 「洪仲丘案」檢察官揭隱憂：民眾恐難信賴

嘉義縣首件校園職場霸凌案成立 女校長疑刻意孤立排擠老師

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣前港墘國小校長劉妙珍疑似孤立排擠老師，遭受害老師向縣府申訴，成立首件校園職場霸凌案。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣前港墘國小校長劉妙珍疑似孤立排擠老師，遭受害老師向縣府申訴，成立首件校園職場霸凌案。記者黃于凡／翻攝

嘉義東石鄉港墘國小前校長劉妙珍被舉發涉嫌職場霸凌，縣府教育處原以不適任校長案調查，結果不成立，劉妙珍去年調至下潭國小擔任校長，受害老師再提申訴，經職場霸凌申訴評議會調查，縣府人事處確定霸凌案成立，是嘉義縣校園首件職場霸凌案。

本報記者今天依學校通訊錄打給劉妙珍，試圖取得回應，但接電話者自稱是劉的學生，並非本人，無法回應。

劉妙珍擔任港墘國小校長期間，曾發生代課老師不當管教事件，陳姓女代課老師疑似要求學生罰跪上課，還持熱熔膠條打手、賞耳光、言語侮辱等體罰，學生晚上做惡夢睡不著，還需到身心科就醫，家長向學校舉報，卻因時間點接近校長遴聘，疑似被延遲處理。

同時，有多位老師控訴遭劉妙珍權勢霸凌、刻意孤立，縣府教育處以不適任案進行調查，但並未成立，直到去年底縣府制訂嘉義縣政府職場霸凌防治處理作業規定，有受害老師再提霸凌申訴案，陸續有老師接獲縣府人事處以密件通知霸凌案成立。

據了解，劉妙珍擔任校長時與地方民意代表關係良好，其夫婿更是地方漁會主任退休，地方人脈很廣，很吃得開。受害老師歷經去年5月向縣府申訴不成立，如今再提申訴霸凌案成立，感嘆終於討回公道。

教育處回應，校長不適任案依程序調查，調查由委員所作決定，目前縣府人事處已依相關規定調查處理，以密件提供資料給當事人，所有程序均依規定辦理，將秉持公平公正、依法行政原則，確保當事人雙方權益，而後續當事人是否提出申復，縣府將依法辦理。

嘉義 東石 職場霸凌

延伸閱讀

《黑暗榮耀》爆紅後突捲霸凌疑雲　金赫拉風波後宣告回歸「救贖」　

「生不如死」加劇…朝農工科技大縣前進的嘉義縣 人口跌破48萬人

懲戒法院前院長涉職場霸凌 監院移請懲戒法院審理

爆懷孕職場霸凌 台大醫惹怒跨黨立委

相關新聞

聘任辦法修改中！代理教師敘薪遭判違憲 教部鬆口擬8月完成

立法院教育及文化委員會今天審查《青年基本法》草案，朝野立委除針對青年發展討論外，也藉此向教育部表達教育相關議題的態度。其...

因性侵案遭解聘…戲曲狼師再爆「安排學生到家排練」 校方回應了

國立台灣戲曲學院教師李菄峻（原名李文勳）日前遭爆性侵學生，不過近日卻被發現其參與客家電視台新春節目演出，甚至安排學生到他...

「制服地圖」涉盜高中生制服照還寫論文 教部要求調查

新北市議員黃淑君日前揭露有10多萬會員的「制服地圖」網站盜用全台高中生專著制服照片，引發眾議。立法委員陳秀寶今在立法院指...

嘉義縣首件校園職場霸凌案成立 女校長疑刻意孤立排擠老師

嘉義縣東石鄉港墘國小前校長劉妙珍被舉發涉嫌職場霸凌，縣府教育處原以不適任校長案調查，結果不成立，劉妙珍去年調至下潭國小擔...

協助偏鄉離島幼兒園專業知能 教育部投入1300萬元

偏鄉、離島地區幼兒園獲取教學資源不易，教育部113學年度投入新台幣1300萬元經費，提供支持性輔導措施，邀請學者和資深教...

青基法拚本會期進立院 藍綠就權責、年紀、設基金攻防

自第10屆立法院首度提出青年基本法，已有400多日。隨著立院新會期如火如荼進行中，朝野對青基法有高度共識，目前立法院教育文化委員會有18個提案，教育部力拚本會期送進立院三讀通過，今天教育文化委員會針對青年基本法質詢教育部官員，不過專責單位、年紀定義、青年發展基金等討論，仍是朝野立委今攻防重點，立委也質疑教育部「進度太慢」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。