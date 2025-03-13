嘉義縣首件校園職場霸凌案成立 女校長疑刻意孤立排擠老師

嘉義縣東石鄉港墘國小前校長劉妙珍被舉發涉嫌職場霸凌，縣府教育處原以不適任校長案調查，結果不成立，劉妙珍去年調至下潭國小擔任校長，受害老師再提申訴，經職場霸凌申訴評議會調查，縣府人事處確定霸凌案成立，是嘉義縣校園首件職場霸凌案。

本報記者今天依學校通訊錄打給劉妙珍，試圖取得回應，但接電話者自稱是劉的學生，並非本人，無法回應。

劉妙珍擔任港墘國小校長期間，曾發生代課老師不當管教事件，陳姓女代課老師疑似要求學生罰跪上課，還持熱熔膠條打手、賞耳光、言語侮辱等體罰，學生晚上做惡夢睡不著，還需到身心科就醫，家長向學校舉報，卻因時間點接近校長遴聘，疑似被延遲處理。

同時，有多位老師控訴遭劉妙珍權勢霸凌、刻意孤立，縣府教育處以不適任案進行調查，但並未成立，直到去年底縣府制訂嘉義縣政府職場霸凌防治處理作業規定，有受害老師再提霸凌申訴案，陸續有老師接獲縣府人事處以密件通知霸凌案成立。

據了解，劉妙珍擔任校長時與地方民意代表關係良好，其夫婿更是地方漁會主任退休，地方人脈很廣，很吃得開。受害老師歷經去年5月向縣府申訴不成立，如今再提申訴霸凌案成立，感嘆終於討回公道。

教育處回應，校長不適任案依程序調查，調查由委員所作決定，目前縣府人事處已依相關規定調查處理，以密件提供資料給當事人，所有程序均依規定辦理，將秉持公平公正、依法行政原則，確保當事人雙方權益，而後續當事人是否提出申復，縣府將依法辦理。