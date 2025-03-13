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因性侵案遭解聘…戲曲狼師再爆「安排學生到家排練」 校方回應了

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國立台灣戲曲學院教師李菄峻因性侵學生遭校方解聘，不過仍透過離校專兼任教師及畢業校友接觸校內學生，學校將對師生公告並加強宣導。圖／國立台灣戲曲學院提供
國立台灣戲曲學院教師李菄峻因性侵學生遭校方解聘，不過仍透過離校專兼任教師及畢業校友接觸校內學生，學校將對師生公告並加強宣導。圖／國立台灣戲曲學院提供

國立台灣戲曲學院教師李菄峻（原名李文勳）日前遭爆性侵學生，不過近日卻被發現其參與客家電視台新春節目演出，甚至安排學生到他家中排練。對此，台灣戲曲學院表示，李仍活躍於業界，且私自透過離校專兼任教師及畢業校友接觸校內學生，校方將對全校師生公告並加強宣導，避免再有學生受傷。

監察院日前揭露戲曲學院教師李菄峻性侵學生還要其下跪道歉，李雖已遭校方解聘，不過近期再傳他還在參與民間劇團或節目工作，甚至發生學生被安排到他家中排練。立法委員陳培瑜、范雲、郭昱晴，及人本基金會今開記者會，希望文化部完善機制。

對此，台灣戲曲學院稍早發出聲明指，李菄峻因涉及性別事件，嚴重危害學生身心及學校校譽，已於去年6月將其解聘，且終身不聘任為教師。但李仍活躍於業界，更私自或間接透過離校專兼任教師及畢業校友，以匿名、隱匿實情等方式，招攬學生涉及和其有關的活動。校方事先不知情，但得知後已立即跟進處理、防範，對全校師生公告並加強宣導。

台灣戲曲學院提到，學校將持續加強宣導力度，提醒各部級學生，以及現職專、兼任教職員工，對具有危險或爭議之虞的人士及工作邀演應有所警覺，除避免接觸，並立即通報校方。台灣戲曲學院也呼籲，各界應正視並共同防範涉犯性別事件之不適任教師透過任何形式活動接觸學生，避免再有無辜學生身心受傷害。

兼任教師 性侵 范雲

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