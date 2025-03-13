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聘任辦法修改中！代理教師敘薪遭判違憲 教部鬆口擬8月完成

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國教署副署長許麗娟鬆口，「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」已在修改中，預計8月完成修訂。圖／立法委員葉元之提供
國教署副署長許麗娟鬆口，「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」已在修改中，預計8月完成修訂。圖／立法委員葉元之提供

立法院教育及文化委員會今天審查《青年基本法》草案，朝野立委除針對青年發展討論外，也藉此向教育部表達教育相關議題的態度。其中，立法委員葉元之問及「代理教師不採計職前年資敘薪」去年被判違憲一事，教育部國教署今鬆口，聘任辦法已在修改中，預計8月完成修訂。

立法委員葉元之今天就「代理教師不採計職前年資敘薪」違憲要求教育部給予回應。他說，去年8月憲法法庭判決「代理教師不採計職前年資敘薪」違憲，該規定在今年將失效，教育部何時會訂定全國統一辦法？葉提到，桃園市已率先推動代理教師職前年資提敘，要國教署加快腳步。

對此，國教署副署長許麗娟表示，國教署已經與縣市政府討論並有取得共識，目前在修訂「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，並預計於今年8月1日完成修訂、視情況上路。許說，辦法發布後全國各縣市必須依照辦法，將代理教師職前年資納入敘薪。

另外，葉元之今也提到教師節及勞動節列為國定假日，是藍綠白立委有高度共識的議題，要教育部表態。教育部人事處副處長黃弘君則說，決定是否放假的主責機關是內政部，但教育部對這兩個節日列為國定假日持支持態度。

立法委員葉元之今天就「代理教師不採計職前年資敘薪」違憲要求教育部給予回應。圖／立法委員葉元之提供
立法委員葉元之今天就「代理教師不採計職前年資敘薪」違憲要求教育部給予回應。圖／立法委員葉元之提供

代理教師 國教署 教育部

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