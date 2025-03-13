「制服地圖」涉盜高中生制服照還寫論文 教部要求調查

新北市議員黃淑君日前揭露有10多萬會員的「制服地圖」網站盜用全台高中生專著制服照片，引發眾議。立法委員陳秀寶今在立法院指出，架設此網站的工程師，以網站為主題撰寫碩士論文，恐違反學術倫理。對此，教育部政務次長葉丙成回應，會發函給其畢業學校國立台北教育大學，並要求進行調查。鎮

「制服地圖」網站目前已有10多萬會員，但日前遭控惡意盜用全台高中生穿著制服照片。警方說，網站所公布圖檔，任何人皆可瀏覽觀看，且有未經當事人或著作財產權人同意刊登的事實，甚至有照片疑涉有不當內容，後續逮捕網站負責人江男，依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌函送法辦。立法院教育及文化委員會今天審查青年基本法草案，多位立法委員皆關注此事。

陳秀寶表示，制服地圖網站恐有侵害學生個資疑慮，網站上的照片以女學生為主，甚至還有國中、國小學生的制服照片，照片可見清晰臉部、學校、姓名等個資，網站還藉此賺取廣告點擊，嚴重侵害學生權益，教育部應有因應措施。陳說，教育部應該要求各縣市政府進行後續追蹤，並給予學生救濟管道，也要跟數發部研議如何防止這些照片繼續被散播。

國教署官員回覆，去年3月教育部已頒布學校處理有關數位、網路性別暴力事件的指引，提醒學校面對類似事件的通報、處置流程；另於本月10日，發文給各縣市政府提醒此事，除說明去年發布的指引，也告知兒少權法等法規都設有輔導措施，並提醒協助受害者聯繫警方、性影像處理中心等。

另外，陳秀寶還說，架設「制服地圖」網站的工程師，利用此網站的後台數據分析等資料，撰寫碩士論文，但碩士論文以大量未成年、未授權女學生照片的網站為主題，有違反學術倫理疑慮。