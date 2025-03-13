快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

聽新聞
0:00 / 0:00

「制服地圖」涉盜高中生制服照還寫論文 教部要求調查

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
架設「制服地圖」網站的工程師，以網站為主題撰寫碩士論文，立委指恐違反學術倫理。教育部政務次長葉丙成今指出，將發函國立台北教育大學，並要求進行調查。記者張博瑞／攝影
架設「制服地圖」網站的工程師，以網站為主題撰寫碩士論文，立委指恐違反學術倫理。教育部政務次長葉丙成今指出，將發函國立台北教育大學，並要求進行調查。記者張博瑞／攝影

新北市議員黃淑君日前揭露有10多萬會員的「制服地圖」網站盜用全台高中生專著制服照片，引發眾議。立法委員陳秀寶今在立法院指出，架設此網站的工程師，以網站為主題撰寫碩士論文，恐違反學術倫理。對此，教育部政務次長葉丙成回應，會發函給其畢業學校國立台北教育大學，並要求進行調查。鎮

「制服地圖」網站目前已有10多萬會員，但日前遭控惡意盜用全台高中生穿著制服照片。警方說，網站所公布圖檔，任何人皆可瀏覽觀看，且有未經當事人或著作財產權人同意刊登的事實，甚至有照片疑涉有不當內容，後續逮捕網站負責人江男，依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌函送法辦。立法院教育及文化委員會今天審查青年基本法草案，多位立法委員皆關注此事。

陳秀寶表示，制服地圖網站恐有侵害學生個資疑慮，網站上的照片以女學生為主，甚至還有國中、國小學生的制服照片，照片可見清晰臉部、學校、姓名等個資，網站還藉此賺取廣告點擊，嚴重侵害學生權益，教育部應有因應措施。陳說，教育部應該要求各縣市政府進行後續追蹤，並給予學生救濟管道，也要跟數發部研議如何防止這些照片繼續被散播。

國教署官員回覆，去年3月教育部已頒布學校處理有關數位、網路性別暴力事件的指引，提醒學校面對類似事件的通報、處置流程；另於本月10日，發文給各縣市政府提醒此事，除說明去年發布的指引，也告知兒少權法等法規都設有輔導措施，並提醒協助受害者聯繫警方、性影像處理中心等。

另外，陳秀寶還說，架設「制服地圖」網站的工程師，利用此網站的後台數據分析等資料，撰寫碩士論文，但碩士論文以大量未成年、未授權女學生照片的網站為主題，有違反學術倫理疑慮。

葉丙成指出，研究若牽涉他人，要申請通過才可以進行，該名工程師的碩士論文，是否違反學術倫理等要求，會發函給國北教大，要求依照學術責任規範跟研究倫理，來調查是否符合規定。

立法委員陳秀寶今表示，「制服地圖」盜用全台高中生專著制服照片，且架設此網站的工程師，以網站為主題撰寫碩士論文，恐違反學術倫理。記者張博瑞／攝影
立法委員陳秀寶今表示，「制服地圖」盜用全台高中生專著制服照片，且架設此網站的工程師，以網站為主題撰寫碩士論文，恐違反學術倫理。記者張博瑞／攝影

制服 網站

延伸閱讀

青基法拚本會期進立院 藍綠就權責、年紀、設基金攻防

網紅鼓吹家長代勞學習歷程 葉丙成列3點力阻：作弊對孩子未來傷害極大

工程師代寫姪女學習歷程稱「資源優勢」 葉丙成：幫孩子作弊非教育

大罷免第一階段彰化達標 綠營縣議員收訊息如釋重負

相關新聞

「制服地圖」涉盜高中生制服照還寫論文 教部要求調查

新北市議員黃淑君日前揭露有10多萬會員的「制服地圖」網站盜用全台高中生專著制服照片，引發眾議。立法委員陳秀寶今在立法院指...

青基法拚本會期進立院 藍綠就權責、年紀、設基金攻防

自第10屆立法院首度提出青年基本法，已有400多日。隨著立院新會期如火如荼進行中，朝野對青基法有高度共識，目前立法院教育文化委員會有18個提案，教育部力拚本會期送進立院三讀通過，今天教育文化委員會針對青年基本法質詢教育部官員，不過專責單位、年紀定義、青年發展基金等討論，仍是朝野立委今攻防重點，立委也質疑教育部「進度太慢」。

協助偏鄉離島幼兒園專業知能 教育部投入1300萬元

偏鄉、離島地區幼兒園獲取教學資源不易，教育部113學年度投入新台幣1300萬元經費，提供支持性輔導措施，邀請學者和資深教...

新北高中教甄開缺126名比去年多 增代理教師加分制度

新北教育局12日公告114學年度高中教師聯合甄選簡章，今年共開35科、126名缺額，較去年增10名額。教育局指出，除本土...

兒童禁令／禁止小孩進入風潮引爆 家長帶孩外出戰戰兢兢

韓國和大陸有不少場所設置「Ｎo Kids Zone」，台灣也有餐廳祭出「禁孩令」，這類禁止兒童入內的規定，引發正反討論。不少家長委屈直指這是歧視，也有餐廳無奈表示這非不友善，不等於「厭童」。 這些場所為何有此規定？家長又該如何看待與因應？

總統喊改名 宜蘭中山國小沒申請

立法院前院長游錫堃去年建議，把民主先賢蔣渭水等人念過的宜蘭中山國小改名為「渭水」國小，賴清德總統允諾請教育部與縣府討論。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。