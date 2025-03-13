青基法拚本會期進立院 藍綠就權責、年紀、設基金攻防

自第10屆立法院首度提出青年基本法，已有400多日。隨著立院新會期如火如荼進行中，朝野對青基法有高度共識，目前立法院教育文化委員會有18個提案，教育部力拚本會期送進立院三讀通過，今天教育文化委員會針對青年基本法質詢教育部官員，不過專責單位、年紀定義、青年發展基金等討論，仍是朝野立委今攻防重點，立委也質疑教育部「進度太慢」。

教育部次長葉丙成今列席教育文化委員會，針對青年基本法與立委進行詢答。葉說，自去年5月立院舉辦公聽會後，教育部已針對青年教育基本法草案進行相關資料的蒐集、爬梳，目前已有教育部版本的草案，青年定義為18至35歲。但因青年相關法案牽涉各部會權責，將在一個月內與各部會協調完成、報行政院，也要力拚本會期送進立院。

立法委員柯志恩質疑，自去年辦過公聽會已過1年，朝野立委也有高度共識，但教育部進度緩慢。她也質疑青基法涉及業務龐雜，難道青年發展署有辦法統籌？這是民進黨的優先法案，目前看起來問題還很多，主責的權責單位也不清楚，「教育部叫得動其他部會嗎？」對於葉承諾一個月要報行政院存有遲疑。

多位立委關注是否要設置青年專責機關或單位，葉丙成解釋，青年事務面向多元，涉及就業、創業、教育、 居住、健康、經濟、文化等不同主管機關權責。另外，至今年3月全國已有20個直轄市、縣（市）政 府成立青年局（處）或設有青年事務相關科、中心。

針對青年年紀定義，目前立院的18個版本也有不同想法。立法委員吳沛憶認為，高中生也是青年重要的量能，建議此法自15歲起算；立法委員萬美玲則提到，聽到應將上限拉高到45歲的聲音。對此，葉丙成坦言，年齡涵蓋越多當然可以照顧到比較多人，但資源會被稀釋掉，目前仍以18至35歲為定義。

另外，是否設立青年發展基金藍綠也有歧異。立法委員葛如鈞質疑，青基法獲朝野共識，但教育部卻不打算設立青年發展基金，今天列席的部會代表也未針對此有所說明。葛說，其他基本法都設置發展基金，為什麼唯獨青年基本法沒有？

葉丙成解釋，這與財政法律法有關，中央政府非營業特種基金要有明確財源才可設立。立法委員郭昱晴進一步說，國民黨一邊要教育部設置基金，另一方面又大砍預算，放任財劃法影響教育部預算，青年署難道找到穩定的財源了？簡直是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草。」