協助偏鄉離島幼兒園專業知能 教育部投入1300萬元

偏鄉、離島地區幼兒園獲取教學資源不易，教育部113學年度投入新台幣1300萬元經費，提供支持性輔導措施，邀請學者和資深教師從旁協助，與第一線教師一同規劃在地課程。

教育部今天發布新聞稿，這項支持輔導措施於93學年度開始，113學年度國教署補助離島及偏鄉地區共計13縣市、537園，經費編列1300萬元。

台北市立大學幼兒教育學系教師陳正乾協助澎湖縣幼兒園，於今年度推動學習區教學，讓孩子在積木組合中學習分類與空間建構，並在角色扮演中重現生活經驗。

澎湖縣近年也透過課程分享和研討活動，提升教保服務人員課程設計專業知能，期盼透過在地文化課程設計，讓孩子探索澎湖之美，在遊戲與學習中感受家鄉文化的厚度。

宜蘭縣南山國小附幼在輔導員支持下，規劃一系列在地活動，以泰雅族傳統歲時祭儀守月文化，進行為期1個月的課程教學，包含祭儀祭典規範、傳統食材、編織及歌謠吟唱，同時也依泰雅生活規範訂定班規。

教育部表示，將持續透過巡迴輔導教授與輔導員的專業支持，協助偏鄉、離島教保服務人員提升專業知能，促進幼兒均衡發展，共同看見孩子的學習與成長。