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新北高中教甄開缺126名比去年多 增代理教師加分制度

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局12日公告114學年度高中教師聯合甄選簡章。圖／新北教育局提供
新北教育局12日公告114學年度高中教師聯合甄選簡章。圖／新北教育局提供

新北教育局12日公告114學年度高中教師聯合甄選簡章，今年共開35科、126名缺額，較去年增10名額。教育局指出，除本土語、雙語、體育類科認證可加分外，及師鐸獎得主直接進入複試，今年新增114全學年在新北的代理教師，報考115學年度時也可加分，至於加幾分，明年新北市高中聯合教甄委員會才會底定。

114學年度高中教甄簡章出爐，3月15日將公告在新北教師聯合甄選報名系統及秀峰高中學校網頁。今年共開缺計35科目126名缺額，含一般科共18科99個缺額、職業類科共17科27個缺額。初試採線上報名自3月17日至3月21日止，初試(筆試)為4月26日，5月8日將公告初試錄取名單；複試報名為5月18日於海山高中現場報名，複試(試教、實作)6月14日。

教育局表示，近年高中聯合教師甄選提供多元加分機制，具有本土語（含閩語、客語、原住民語或台灣手語）專業認證，報考非相關科目初試額外加1至2分；具備雙語能力者（英文檢定達 CEFR B2 等級以上或修畢雙語教學專長學分），報考非英語文科目額外加2分；所有加分條件，均以增額方式錄取複試。

此外，其他加分資格如體育類科曾代表新北市參加全國運動會獲獎者、技職類科具技術士資格或取得國際技能競賽獎項者、具身心障礙資格者等，皆比照往例以增額方式錄取複試；曾獲師鐸獎及特殊優良教師者，可免經初試，增額進複試。

教育局長張明文說，為留住更多優秀教師，凡114學年度高中教甄獲複試備取考生，若未能錄取正式教師，並114學年度在新北市公立高中擔任全學年代理教師，報考115學年度高中教甄時，檢具在職證明文件，將在教甄初試總成績加分。

至於代理老師能加幾分，教育局說，經明年新北市高中聯合教甄委員會討論才會底定。而今年具加分資格考生，報名期間需備妥初試各種加分證明或免初試證明文件，上傳至「新北市教育人員聯合甄選報名系統」。

代理教師 教育局

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