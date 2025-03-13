總統喊改名 宜蘭中山國小沒申請

立法院前院長游錫堃去年建議，把民主先賢蔣渭水等人念過的宜蘭中山國小改名為「渭水」國小，賴清德總統允諾請教育部與縣府討論。改校名的消息一出，地方及校友紛紛反彈，但中山國小從頭到尾都沒有提出申請。

蔣渭水創辦的「台灣文化協會」去年一○三周年，游錫堃創辦的仰山文教基金會選在十月十七日台灣文化日辦「台灣民主尋蹤書法展」，蒐集反威權、爭民主的詩詞歌賦百首，展期至今年二二八結束；開幕時賴清德總統出席，兩人引發中山國小改名風波。

游錫堃致詞說，蔣渭水、蔣渭川、石煥長及郭雨新都是中山國小畢業，台灣六次重大民主政治結社中，幾位校友扮演重要角色，台灣從來就沒有一所國小在民主政治出那麼多好人才，中山國小為什麼不叫渭水國小？立塑像都不過分。

賴總統呼應游錫堃的看法，他表示，更改校名涉及縣府權限，會請教育部、文化部與縣府討論往這方向走。

中山國小是宜蘭市百年老校，校友非常多，傑出校友散居全國各地，「改校名」消息一出，校友紛紛反彈，縣議員也在議會質詢批評，也有人投書媒體，中山國小最後沒有向縣政府申請更改校名。

依據「公立國民小學及國民中學變更或停辦準則」規定，學校因校務發展需要申請改名者，應擬具改名計畫書，經校務會議審議通過後，檢附會議紀錄向地方主管機關提出申請，經地方主管機關審議通過後核准改名，並送中央主管機關備查。縣府教育處表示，中山國小未申請更改校名，也無改名意向，縣府尊重學校決定。